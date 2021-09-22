ЕС в лицемерии из-за молчания по поводу санкций против украинских СМИ обвинил депутат Европарламента

Вопрос о санкциях СНБО против украинских медиа продолжает все громче звучать в Европе.

В то время как в ПАСЕ заговорили о создании комиссии по изучению свободы слова в Украине, озабоченность ситуацией с оппозиционными СМИ выразили представители Совета Европы и Европарламента.

Европейские эксперты высказались о санкциях СНБО в отношении украинских СМИ, которые были заблокированы без каких-либо причин и судебного разбирательства, на вебинаре по свободе слова в Украине, организованном брюссельским аналитическим центром Vocal Europe.

Украинские СМИ на веб-конференции представляли "Страна" и телеканал "Первый независимый", созданный на базе подпавших под санкции "112 Украина", NewsOne и Zik.

"В Украине сложилась опасная ситуация, когда обвинения в дезинформации используются для ограничения свободы слова. Крайние меры должны применяться строго по закону. Украинские власти должны это осознавать. А меня-то уж точно не назовёшь "агентом Кремля", я поддерживал Майдан в 2013 году, Россия внесла меня в списки персон нон-грата", - сказал директор центра Vocal Europe, бывший президент Европейского социального и экономического совета Анри Малосс.

Безосновательные обвинения в якобы "российской пропаганде" как поводе для закрытия СМИ не выдерживают никакой критики.

"Украинское правительство, пытаясь заставить замолчать критические голоса, естественно, ссылалось на "российские нарративы" как на оправдание таких недемократических действий. И чиновники ЕС купились на это. Или, по крайней мере, сделали вид. Посольство США даже приветствовало эту цензуру. Как будто выражение взглядов, которые некоторые сочтут симпатичными России, может стать в демократическом государстве основанием для закрытия телеканала", - заявила Надежда Сасс, телеведущая "Первого независимого".

Журналист "Страны" Александра Харченко в своем выступлении еще раз призвала европейские организации активнее реагировать на атаку на СМИ в Украине.

"Блокирование работы СМИ через санкции властей - это беспрецедентный акт произвола в отношении журналистов. Это позор. Украина неустанно декларирует свои стремления стать в будущем членом ЕС, но при этом открыто попирает европейские ценности, среди которых свобода прессы - одно из главных. Действия украинской власти и лично Зеленского в отношении СМИ никак не соответствуют принципам демократии и западному вектору, это прямой путь к диктатуре. В таких условиях мы надеемся на помощь международной общественности в сохранении ценностей свободы слова в Украине", - сказала Александра Харченко.

Начальник отдела сотрудничества по вопросам свободы слова Совета Европы Ардита Абдиу пообещала, что вопрос о закрытии СМИ поставят на встречах с украинским правительством. Но отчиталась, что в Украине, мол, наблюдается улучшение по реформам и ситуации со свободой слова.

Когда депутат Европарламента, ирландец Мик Уоллес возразил, что на фоне блокирования СМИ ни о каком "улучшении" речи идти не может, Абдиу уточнила, что лишь имела в виду подвижки в раскрытии собственников СМИ, появлении общественных вещателей и доступа к информации.

А вопрос давления на медиа и их незаконного закрытия, говорит еврочиновница, будут поднимать в Совете Европе.

"Цензура недопустима", - сказала Абдиу.

В то же время Уоллес обвинил ЕС в лицемерии.

"Удивляет, что в ЕС, говоря о европейских ценностях и выражая обеспокоенность, "не замечают", как украинская власть расправляется с неугодными СМИ и не могут повлиять на президента Зеленского. Так же, как это было с основателем "Викиликс" Ассанжем, рассказавшем миру об американских военных преступлениях. Когда его арестовали, Европа промолчала", - говорит Уоллес.

С ним согласился бельгийский журналист Гирт Дегранде, сооснователь Re-story.be.

"Я, честно говоря, удивлен, что ситуация с закрытием СМИ в Украине пока не получила резонанса в европейских медиа, в частности, в Бельгии об этом не писала", - сказал Дегранде.

Эксперты Vocal Europe посоветовали закрытым оппозиционным СМИ направить письма в европейские институции с просьбой задать вопрос Зеленскому о ситуации со свободой слова и закрытия украинских медиа.