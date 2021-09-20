Что думают депутаты о возможной отставке Разумкова

"Страна" спросила у депутатов "Слуги народа", что они думают про отставку спикера Дмитрия Разумкова и будут ли они ее поддерживать в зале.

Депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко:

"Я буду голосовать с командой, буду голосовать, как подсказывает мне совесть и сердце. Потому что я пришёл вместе с президентом и вместе с ним мы будем исполнять обязанности, которые мы обещали во времена предвыборной кампании.

Мое личное отношение к Разумкову? Дружественное, мы товарищи. Он человек, который работал с нами в одной команде. Но, к сожалению, существуют условия, при которых сильные игроки ломают себе ноги на поле и их нужно заменить. Завтра в Трускавце у нас будет большое рабочее совещание, оно будет примерно в три часа. На нем мы будем обсуждать внутриэкономические и внутриполитические вопросы".

Депутат фракции "Слуга народа" Евгений Петруняк:

"Сейчас я не буду комментировать этот вопрос. На данный момент я даже не видел подписной лист и будет ли этот вопрос вообще выноситься в зал. Считаю преждевременным обсуждение этого вопроса. Как спикер, Разумков мне очень импонирует. Я считаю, что в Верховной Раде такого хорошего спикера еще не было. Я не готов отвечать на вопрос о том, буду ли голосовать за отставку. Нужно дождаться реальных каких-то вещей. Если этот вопрос поднимут, то будем возвращаться к нему и взвешивать все "за" и "против". Я еду на фракцию в Трускавец. Там мы послушаем все аргументы, если этот вопрос вообще будет обсуждаться. Уже как приедем будем принимать решение".

Депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко:

"Пусть сначала пройдёт фракционная дискуссия, потому что решение фракции ещё не принималось. Как отношусь к Разумкову? Я воздержусь от комментария"

Когда "Страна" пыталась узнать причину отказа, Янченко бросила трубку. Сославшись на то, что ей неудобно говорить.

Депутат фракции "Слуга народа" Алексей Устенко:

"Да, наверное, буду голосовать за отставку Разумкова. Почему? Потому что это вопрос монолитности. Я с уважением отношусь к Дмитрию Александровичу. Считаю, что многие вещи он делает правильно, он соблюдает регламент. Но у него явно есть позиция, которая расходится с мнением фракции.

Мы, как фракция, его делегировали на пост спикера Верховной Рады. Если у него есть своё, альтернативное мнение - это не плохо. Наоборот, это правильно. Просто нужно честно выйти и заявить, что он начинает новый политический проект или он не согласен с тем, что делает "Слуга народа". Это будет честно. Поэтому если будут собирать голоса - наверное, проголосую за".

Депутат фракции "Слуга народа" Роман Каптелов:

"Я сейчас работаю на округе, я вообще не в теме, кто и что подал. Поедем на фракцию, как всегда решим все вместе и тогда я буду знать, и буду комментировать. Мое личное мнение? Я вообще об этом не слышал, еду из округа, не имею полной информации. Ко всем в нашей команде я отношусь одинаково позитивно, хорошо и ничего плохого не могу сказать".