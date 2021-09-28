Сумеет ли Зеленский собрать голоса за отставку спикера Разумкова

То, о чем давно судачили в парламентских кулуарах, начало воплощаться в жизнь. Президентская фракция “Слуги народа” (СН) начала сбор подписей за снятие Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады. В четверг, 30 сентября, было обнародовано письмо за подписью главы фракции СН Давида Арахамии с просьбой предоставить так называемые подписные листы. Для запуска процедуры необходимы подписи 150 любых депутатов, а не только из фракции СН.

Собеседники в депутатском корпусе спрогнозировали “Стране”, что такое количество подписей Офис президента (ОП), который хочет снять Разумкова с должности, соберет, благо фракция СН будет на сборах в Трускавце, и глава государства приедет тоже (это, мол, главный стимул).

Главная интрига - найдутся ли голоса за отзыв Разумкова в сессионном зале, а их нужно 226.

“Страна” разбиралась в ситуации.

Два обращения Арахамии

Слухи о том, что под Разумковым качается кресло, ходили давно. Подтвердились же они официально только сейчас. Одно из медийных лиц президентской кампании Владимира Зеленского и бывший первый номер списка СН и ее политтехнолог окончательно потерял фавор главы государства.

Как сообщила “Страна”, Арахамия от имени фракции обратился с официальным письмом об отзыве Разумкова со председательской должности. Спикер опубликовал его на своей странице в Фейсбуке. В письме перечислены причины, указанные в статье 76 регламента Рады, согласно которым могут отозвать главу парламента - в частности, в связи с его неудовлетворительной работой или ввиду других обстоятельств, которые исключают возможность выполнения ним служебных обязанностей.

“Сразу расписал документ на аппарат Верховной Рады. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы. Продуктивной работы в Трускавце!”, - отметил Разумков на своем посте.

Правда, сразу же выяснилось, что фракция не давала полномочий Арахамии инициировать сбор подписей за отставку Разумкова и вообще никаких решений по этому поводу не принимала.

По этому поводу среди "слуг" уже пошло большое возмущение.

Поэтому Арахамия ближе к вечеру заново подал обращение к спикеру, но уже от своего имени. У Разумкова уже сказали, что подписные листы теперь будут печатать и раздавать заново.

Подписи под минералку

Популярный курорт на Ивано-Франковщине упомянут неслучайно. Знакомое для большинства членов фракции место: они уже собиралась там на тимбилдинг перед принятием депутатской присяги в 2019 году.

А с 1 по 3 октября в Трускавце пройдут новые сборы, куда якобы должны приехать также президент, члены правительства, руководители силовых ведомств.

Точно там не будет Разумкова: как заявил Арахамия, по той причине, что он не член фракции. При этом первого вице-спикера Руслана Стефанчука, который, как и Разумков прошел в Раду по списку СН, на сборах ждут. И на это тоже есть объяснение: по словам того же Арахамии, первый зампредседателя Рады курирует так называемые “тройки” (их должно быть около 20-ти по разным направлениям, в каждую из которых входит глава профильного парламентского комитета, министр и замглавы ОП, перед которыми стоит задача готовить законы - Ред.). Мол, раз будет обсуждаться законодательная работа, нужен Стефанчук.

Впрочем, в свете нынешних противоречий между Разумковым и ОП было странно ждать приглашения ему в Трускавец. “Страна” не раз писала об обострении отношений между спикером и президентским Офисом, которые сейчас как никогда близки к разрыву, и, соответственно, отставке Разумкова.

Толчком к началу сбора подписей за снятие спикера, как считают источники среди депутатов, стало нежелание Разумкова давать ход закону об олигархах, в его отсутствие принятому со скандалами, да еще в противоречивой редакции.

Разумков показал себя противником самой концепции, придуманной ОП для контроля над финансово-промышленными кругами.

После принятия закона председатель Рады заявил, что просто подпишет его в нынешнем виде и передаст на подпись президенту. А тот, дескать, пусть решает, накладывать на него вето или нет.

Это способно затянуть сроки вступления законодательного акта в силу, что, по всей видимости, невыгодно ОП, которому документ нужен уже сейчас для торгов с крупным бизнесом. Об этом говорит и спешное и спорное с точки зрения регламента голосование, и сомнительные уловки в борьбе с проблемой взаимоисключающих поправок. Как писала “Страна”, первый вице-спикер Стефанчук, из-за оговорок которого процедура определения олигархов получилась в законе в двух вариантах, захотел исправить документ задним числом, переписав стенограмму заседания. Это развязало бы ОП руки. Но Разумков не захотел играть в эти игры. И тогда его оппоненты сделали ответный ход.

Подробнее о содержании антиолигархического закона можно прочитать здесь

“Новость о подписных листах для запуска процедуры отзыва - это последнее предупреждение спикеру, который во всеуслышание заявил, что отправит закон об олигархах со всеми ляпами в ОП. Если Разумков этому не внемлет, в условиях Трускавца и с помощью авторитета президента и, кстати, силовиков (на встречу приглашен глава СБУ Иван Баканов - Ред.) будет легче собрать необходимые подписи”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

Как считают собеседники во фракции СН, требуемые регламентом 150 подписей не будут большой проблемой для ОП (тем более на сборах).

“Но ОП, вероятно, ставит задачу заставить депутатов не только подписаться, но и взять на себя обязательство поддержать снятие Разумкова в сессионном зале”, - прогнозирует эксперт Бортник. Он считает, кстати, что такие методы президентского Офиса, напротив, говорят о том, что достаточного количества желающих подписаться внутри “Слуги народа” нет, не говоря уже о голосовании за отзыв Разумкова.

Источник в окружении спикера также утверждает, что по состоянию на 29 сентября не хватает 20-30 голосов для успешного голосования. Поэтому, мол, подключается президент.

“Депутатов будут укатывать на “голос за” лично Зеленским в Трускавце. Разговор будет в стиле: “Ты за предателя Разумкова? Или ты наш?” Президент будет давать своим личным авторитетом”, - утверждает источник.

По подсчетам собеседника в руководстве одной из фракций, у ОП сейчас около 210-220 голосов за отзыв. “Это часть “слуг”, “За будущее”, “Доверие”, но в депгруппах пока непонятно, сколько конкретно будет голосов. Уламывают и “Справедливость” (часть “фракции “Голоса”, оппозиционную к своему руководству - Ред), требуя дать 9-10 голосов под угрозой отказаться от договоренностей. Но вообще все зыбко. Если до дня голосования будет крупный просчет ОП, новость-удар по его репутации, все может слететь”, - утверждает он.

Как рассказали "Стране" источники в "слуге народа", в самой фракции тоже не все просто. Например, не хочет пока голосовать группа влиятельного "таможенного" бизнесмена Ильи Павлюка. "Им пока ничего не предложили", - пояснил источник.

Дополнительная сложность: нужны депутаты не только для снятия Разумкова, но и для назначения его преемника, которым, по утвердившемуся мнению, будет как раз Стефанчук.

“Потенциальный преемник Стефанчук непопулярен даже внутри монобольшинства. Как показал закон об олигархах, он не всегда способен эффективно, профессионально и безошибочно организовать голосование внутри парламента. Часто просто банально не справляется. И собрать под него голоса может быть еще более сложной проблемой, нежели даже увольнение Разумкова. Есть опасность при неумелом спикере сорвать работу Рады, погрузить ее в хаос. А Рада стоит перед сложными голосованиями - законов о бюджете, для МВФ. Но у ОП головокружение от “успехов”, - комментирует Бортник.

И если Стефанчук уйдет на повышение, нужен будет новый первый вице-спикер. Еще до новости о подписных листах источник в руководстве СН говорил журналисту, что как раз этот вопрос обсуждается ни шатко ни валко.

“В ОП еще думают. По одной концепции, это может быть техническая фигура, на которую возложат обязанность контролировать работу аппарата Рады. Предлагались фамилии коллег из фракции Фролова и Мотовиловца (члены регламентного Павел Фролов и финансового комитетов Андрей Мотовиловец - Ред.), но они не сильно публичные. А должность предусматривает определенную публичность. Разменивать же эту должность не с кем, потому что на деле СН сама вытягивает вопрос Разумкова, союзники идут прицепом”, - утверждал собеседник.

Спикер на будущее

Между тем, в политических кругах уже обсуждаются перспективы Разумкова с случае отставки.

Так, народный депутат восьмого созыва Вадим Денисенко, считая, что дни Разумкова на нынешней должности сочтены, прогнозирует, что тот рискует затеряться на политическом небосклоне.

“Тяжеловесом Разумков считается благодаря должности и вниманию СМИ. Без должности внимание к нему может уменьшиться, а его самого будут тянуть в сложные переговорные процессы в многоугольник Смешко-Гройсман-Разумков-Яценюк. Может ли эта конструкция взлететь? Пока очень сложно говорить, потому что каждый из них будет хотеть играть первую скрипку. А поэтому нас ждет долгое “пережевывание жвачки”, - написал Денисенко на своей странице в Фейсбуке.

Также он полагает, что группа Разумкова в Раде, которая, по его подсчетам, состоит из 7-8 человек после сборов в Трускавце может поредеть.

“Но еще раз о самом важном мифе: Разумков на этом этапе вообще не заберет ни одного голоса избирателя Зеленского… Избиратель Разумкова (примерно 1,5-2%) и избиратель Зеленского не пересекаются. Избиратель Разумкова преимущественно поколения 45-55+. В меру пророссийский, рассудительный и не любит хайп. Он решил, что не будет голосовать за Зеленского и “слуг”. Избиратель Зеленского не хочет видеть своим лидером настолько рассудительного и в каких-то случаях нудного и скучного Разумкова. А так, никаких перетеканий электората пока не будет”, - утверждает Денисенко.

В свою очередь политолог Бортник считает, что Разумков в случае отставки продолжит играть заметную роль в политических раскладах.

“Угроза затеряться на общем фоне, конечно, есть, но только в том случае, если он будет лишен экономической, информационной поддержки со стороны финансово-промышленных групп, а это вряд ли. Он может стать точкой сборки для антизеленской оппозиции и в выборах отобрать у самого Зе и его партии 5-7%, которых, возможно, будет остро не хватать команде нынешнего президента. В любом случае он останется проблемой для ОП”, - полагает Бортник.

Правда, как полагает нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин, для того, чтоб иметь политическое будущее Разумов нужно еще до отставки обозначить свое четкое отношение к Зеленскому и его политике.

"Диме нужно не до, а перед отставкой с трибуны парламента открыто объяснить обществу, что происходит и с коррупцией, и с узурпацией власти, и с планами будущей фальсификации выборов. Тогда и отставка может не состояться. А иначе потом что-то объяснить людям будет очень тяжело", - написал Волошин.