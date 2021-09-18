 

О готовности отчитаться о работе в Раде если это будет необходимо заявил Разумков

Политика Сегодня, 09:1881
О готовности отчитаться о работе в Раде если это будет необходимо заявил Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который знает, кто хочет занять его крепло, заявляет, что готов при необходимости предоставить отчет о своей работе на занимаемой должности.

Цитирует спикера парламента пресс-служба аппарата Верховной Рады на своем сайте.

По их данным, в эфире телеканала "Украина 24" Дмитрий Разумков заявил, что готов отчитаться о своей работе, так как ему есть, что сказать.

По его словам, "Верховной Раде IX-го созыва удалось реализовать многие инициативы благодаря эффективной деятельности народных депутатов, которые добросовестно выполняли свою работу".

Среди главных достижений за период работы Рады девятого созыва спикер парламента назвал - снятие депутатской неприкосновенности и преодоление кнопкодавства.

Кроме того, по его словам, в зале Рады было проголосовано много реформ, которые часто набирали более 300 голосов, добавив, что были сложности, но несмотря на это им удавалось достичь нужного результата.

Председатель парламента также добавил, что Рада обеспечила правоохранительные и антикоррупционные органы необходимыми механизмами для их работы.

"Именно мы завершили создание Высшего антикоррупционного суда. НАБУ, НАПК, САП, ГБР - обеспечили их всеми возможными механизмами", - сказал Разумков.

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