 

Сторонников к маршу на Тбилиси призывает Саакашвили

Политика Сегодня, 11:3052
Сторонников к маршу на Тбилиси призывает Саакашвили

Бывший президент Грузии, а ныне глава Исполнительного комитета национальных реформ в Украине Михаил Саакашвили, заявивший о своем нахождении на Родине, предложил своим сторонникам собраться и большими колоннами направиться с ним в Тбилиси, чтобы в толпе его не удалось задержать.

Свой призыв политик обнародовал на странице в Facebook в пятницу, 1 октября.

"Нам всем нужно понять, что голосование за "Грузинскую мечту" (правящая партия в Грузии - Ред.) будет подписанием смертной казни для Грузии. Вот почему 2 октября мы все должны пойти на выборы, чтобы спасти Грузию. А 3 октября с утра пройдем по всей Грузии, чтобы защитить результаты выборов. Присоединюсь к одной из таких колонн... Я не отступаю и надеюсь, что и вы тоже", - написал Саакашвили.

Между тем, председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, по данным РИА "Новости", заявил, что Саакашвили не в Грузии, и назвал его клоуном.

"Повторяюсь, Михаил Саакашвили не находится в Батуми, его видео записано не в Грузии. Он клоун", - заявил Кобахидзе.

В то же время, Телеграм-канал "Политика "Страны" приводит заявление пресс-службы политика в Киеве, которые прокомментировали его отъезд в Грузию и подтвердили, что он намеревался туда поехать.

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Теги: news, новости, Украина, Саакашвили, 7dniv, 7dnivinfo  
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