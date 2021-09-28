Президент Грузии коротко обрисовала перспективы помилования Михаила Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 октября выступила с заявлением по поводу задержания Михаила Саакашвили. Она исключила возможность его помилования.

Видеообращение Зурабишвили опубликовала в Фейсбуке пресс-служба главы государства.

"Многие спрашивают сегодня, планирует или нет президент помиловать его. Ответ один, простой и окончательный: нет и никогда", - сказала Зурабишвили.

Она призналась, что для нее как для президента неприятно, когда ее предшественника на посту задерживают перед камерами, однако "справедливость и верховенство закона это требуют, а перед законом все равны".

Зурабишвили добавила, что никогда не забудет глаза людей, пострадавших в период правления Саакашвили, "ждавших справедливости и не доживших до сегодняшнего дня".

Она напомнила о том, что сама боролась с режимом Саакашвили, который "растоптал права человека, свободный бизнес и закон,. пожертвовал здоровьем людей и жизнями ради сохранения своей власти".

Зурабишвили также раскритиковала решение Саакашвили отказаться от гражданства Грузии и принять гражданство Украины.

"И сегодня, с нарушением границы и закона ворвался на грузинскую территорию и этим пытался посягнуть на авторитет государственных правоохранительных органов. И что самое главное, явно прибыл, чтобы посеять дестабилизацию в стране, несмотря на все международные советы и предупреждения, которые он получил в последний период", - сказала президент.

Напоследок она заверила, что никаких массовых выступлений и протестов в Грузии не будет.

"Страна устала и мечтает о справедливости и спокойствии", - подчеркнула она.