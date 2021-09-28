 

Зачем Саакашвили вернулся в Грузию и сразу сел в тюрьму

Политика Сегодня, 09:5678
Зачем Саакашвили вернулся в Грузию и сразу сел в тюрьму

В богатой на приключения биографии Михаила Саакашвили - новая веха. Впервые за восемь лет он вернулся в  Грузию и почти сразу сел в тюрьму - на родине он дважды приговорен судом за различные преступления. 

Всего Михо по этим приговорам светит девять лет колонии. Но отсидит он их - или же фактор его возвращения позволит оппозиции резко нарастить свой вес и освободить Саакашвили - пока большой вопрос.

Ответ на него может появиться уже завтра - на местных выборах, где сразятся партия власти и политсила, созданная бывшим президентом Грузии. 

"Страна" проанализировала, как Михаил Саакашвили очутился в Грузии и зачем он отправился туда, где его гарантированно ждала тюрьма. 

От "марша на Тбилиси" до тюрьмы в Рустави

Завтра в Грузии начинаются местные выборы, на которых основными конкурентами станут партия власти "Грузинская мечта" и основанное Саакашвили "Единое национальное движение". 

Несколько дней назад Михо уже заявлял, что полетит в Грузию и даже показывал авиабилет. Но многие это восприняли со скепсисом: год назад он тоже обещал поехать на родину, где шли парламентские выборы, но так этого не сделал.

Однако, сегодня утром Саакашвили начал выкладывать видео, на которых заявил, что он в Батуми. Проверить, так ли это, было невозможно: на видео было темно и неразборчиво.

Власти Грузии прилет Михо также опровергали (по крайней мере, официально, как они заявляли, он границу не пересекал).

Начались догадки, что проник он в Грузию нелегально - тем более, с Украиной Саакашвили уже такое проворачивал. Шутили даже, что в Батуми он добрался "по дну Черного моря". 

Из портового города Михо собирался организовать "марш на Тбилиси", где завтра должна была разыграться главная битва этих выборов - за пост мэра столицы. Но ближе к 19 часам власти Грузии заявили, что Саакашвили задержан и находится в тюрьме города Рустави, который находится в 30 километрах от Тбилиси. 

Уже после известий о задержании на Facebook-странице политика появилось видео, где он заявляет, что его скоро арестуют.

Однако, судя по всему, этот ролик был записан еще днем. А задержание Саакашвили произошло уже в темноте - судя по видео, которое публикуют грузинские СМИ.

То есть, о своем аресте Михо знал очень сильно заранее. И, вероятно, был к нему готов. 

На сколько лет могут упрятать Саакашвили?

История уголовного преследования Саакашвили на его родине довольно витиеватая. Проблемы у Михо начались в 2014-м году - как раз после того, как закончился его второй президентский срок.

К власти тогда пришли его оппоненты из партии "Грузинская мечта" бывшего премьера Бидзины Иванишвили. И почти сразу после победы на выборах ставленника "Мечты" Георгия Маргвелашвили начали открываться уголовные дела.

Видимо, догадываясь, как будут развиваться события, Михо еще до истечения своей каденции улетел в Брюссель и больше в Грузию с тех пор не возвращался - до сегодняшнего дня. 

Первое обвинение ему предъявили летом 2014 года - в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года и разгроме телекомпании "Имеди" своего оппонента Бадри Патаркацишвили.

Тем же летом, завели еще одно дело - хищении бюджетных средств. Следствие считало, что Михо растратил шесть миллионов долларов, выделенных на его личную охрану. Деньги шли на личного повара, дизайнера, аренду яхты и гостиничных номеров для семьи Саакашвили. 

Третье обвинение, выдвинутое осенью, касалось нападения на оппозиционного депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Считалось, что Саакашвили выступил заказчиком избиения.

В ноябре Михо обвинили в соучастии убийства сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. 

При этом в мире не спешили поддерживать розыск, объявленный Грузией против Саакашвили. Украина в 2015 году отказалась экстрадировать его на родину, не стали его искать и по линии Интерпола. Киев не стал выдавать Михо и после того, как он побил горшки с Порошенко и организовал против него майдан. 

Такой шаг скорее всего не поддержали бы на Западе. 

Но, хотя в мире грузинские устремления не поддержали, местное правосудие заочно рассматривало дела против своего бывшего президента. В 2018 году он получил два приговора.

Первый - три года по делу об убийстве банкира. Суд решил, что Саакашвили превысил полномочия, амнистировав совершивших преступление милиционеров и выпустив их досрочно из тюрьмы.  

Второй - шесть лет по делу нападения на депутата Гелашвили, которого в 2005 году избили на улицах Тбилиси сотрудники МВД. Интересно, что одним из главных свидетелей обвинения стала бывшая спикер парламента  Нино Бурджанадзе. В суде она заявила, что лично слышала от Саакашвили о планах расправы.

То есть в целом у Михо уже есть приговоров на девять лет колонии. Остальные дела, которые упоминались выше, еще рассматриваются и не закрыты. Поэтому сроки ему еще могут добавлять. 

Зачем он вернулся в руки правосудия?

Вряд ли Саакашвили не знал, что его задержат и отправят в тюрьму. И странно только, что это не произошло сразу по приезду в Грузию - на границе. То есть нельзя исключать, что на родину он действительно прибыл как нелегал. 

Но видео, снятое за несколько часов до ареста, убеждает в том, что такой сценарий был одним из основных. То есть Саакашвили намеренно шел в тюрьму. 

Нельзя, конечно, исключать, что своим появлением бывший президент Грузии рассчитывал поднять за собой часть народа. И повторить украинский опыт, когда множество сторонников были "живым щитом" от силовиков. 

Но даже в этом случае - как показал и украинский кейс - задержание станет лишь вопросом времени. В случае  Грузии - очень скорого времени. То есть Михо шел в тюрьму намеренно.

Это практически под копирку напоминает историю с Алексеем Навальным, который, зная о грозящем тюремном сроке, приехал в Россию и свой срок получил. 

Целью Навального было вызвать массовые протесты. Что же до Саакашвили, то его цели здесь могут быть другими. Завтра в Грузии местные выборы. И арест Михо может стать мобилизующим фактором для всей грузинской оппозиции - а главное, избирателя, который, вероятно, должен активнее голосовать против власти. 

Саакашвили в тюрьме - это серьезный фактор роста популярности оппозиции, вплоть до очередной "революции" в стране. И если она окажется успешной, своих лет в колонии Михо не отсидит.

Но это, повторимся, гипотетические расчеты, которые могли руководить соратниками бывшего президента Грузии. Как будет на самом деле, и качнет ли это маятник народной поддержки в сторону оппозиционного кандидата на выборах мэра Тбилиси - покажет завтрашний день. 

Потому что, если события пойдут по российскому сценарию, закончиться это может лишь тем, что Саакашвили останется в тюрьме, а выборы власть выиграет - и сможет удержать их результат.

И тут последняя надежда Михо - это заступничество Запада. Впрочем, тому же Навальному оно не помогло. При этом Грузия больше зависима от международных партнеров, чем Россия - поэтому и перспективы Саакашвили выйти на свободу весьма скоро выглядят ненулевыми. 

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Теги: news, новости, Украина, Саакашвили, 7dniv, 7dnivinfo  
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