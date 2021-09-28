Когда станет известно о кадровых решениях, принятых на съезде "слуг" узнала "Страна"

В субботу, 2 октября, на выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце, куда прибыл и президент Украины, будут рассматриваться кадровые решения.

Об этом заместитель руководителя Офиса главы государства Кирилл Тимошенко сказал, отвечая на вопрос журналистов о кадровых решениях во время работы "Большой фракции".

"Мы про это уже говорили. Я немного как попугай отвечаю на одни и те же самые вопросы. Сегодня все кадровые вопросы будут рассматриваться на заседании фракции. После заседания фракции вы сможете пообщаться с главой фракции, с народными депутатами, членами правительства и так далее. И узнать все подробности. Я не понимаю, почему вы раньше этого пытаетесь о чем-то узнать, если это реально невозможно. Потому что заседание вечером", - пояснил он.