Зеленский прокомментировал подготовку отставки Разумкова

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал подготовку отставки председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Вопрос отставки спикера глава государства считает внутренним делом фракции "Слуга народа".

Об этом Зеленский сказал в комментарии журналистам в Трускавце в субботу, 2 октября.

"Я считаю, что этот вопрос (отставки Разумкова - Ред.) внутренний и фракционный. Считаю, что большая ошибка со стороны Димы или консультантов, которые с ним работают, что он выносит этот вопрос в публичную сферу", - сказал Зеленский.

Кроме того глава государства заявил, что он и его команда будет и в дальнейшем избавляться от всякого, кто не разделяет генеральную линию Банковой по борьбе с олигархами и по санкционной политике.

"Я считаю, что у этих людей другие политические взгляды и это нормально, мы живем в демократическом государстве. Но если они другие, чем у 200 людей и чем у 73%, которые отдали свои голоса за эту программу... то это нормально, значит ты живешь своей личной жизнью", - резюмировал президент.