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Политика Сегодня, 19:3261
Почему Михо бросил украинские реформы и переехал в грузинскую тюрьму

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас возглавляет Исполнительный комитет реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины, нелегально вернулся в Грузию и был тут же задержан властями.

На родине Саакашвили заочно осужден по нескольким уголовным делам. То есть, его ждет тюрьма. Правда, сам Саакашвили, очевидно, надеется на поддержку своих сторонников, а также Запада. Но получит ли он такую поддержку и подействует ли она на грузинские власти - очень большой вопрос. 

Но что можно уже точно сказать, так это то, что украинский этап в жизни Саакашвили уже закончен. Отныне его судьба будет связана с Грузией. 

И возникает вопрос - а почему Саакашвили решил вдруг резко поменять свою жизнь и отказаться от весьма спокойной (и весьма доходной) жизни в Украине в пользу грузинской тюрьмы? 

Для людей, которые в последнее время общались с Михо такой шаг удивления не вызывал. Саакашвили уже почти исчерпал свой политический потенциал в Украине и сам прекрасно понимал отсутствие для себя здесь каких-либо серьезных перспектив.

А вот в Грузии он еще попытается побороться. 

Подробности - в материале.

Призрак бродит по Грузии

Как писала “Страна”, еще в начале недели Саакашвили снова объявил о намерении вернуться на родину и даже показал авиабилет на рейс из Киева в Тбилиси на 2 октября. В этот день в стране проходят местные выборы.

Экс-президент Грузии призвал своих сторонников выйти на улицы после закрытия избирательных участков, “чтобы защитить... достигнутую победу”, пообещав быть в Тбилиси.

По подсчетам недругов Саакашвили, за несколько лет в той или иной форме обещание приехать прозвучало 16 раз, но экс-президент слова не сдержал. Поэтому и новое общение Михо выкало большой скепсис.

Но утром 1 октября Саакашвили выложил видео, как он заявил, записанное на фоне играющего огнями ночного Батуми. 

Он также призвал своих сторонников для защиты результатов выборов 3 октября двигаться в Тбилиси, куда он тоже подтянется, несмотря на угрозу ареста.

Соратник Михо экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе подтвердил “Стране” возвращение бывшего президента в Грузию , который пробудет на родине “столько, сколько нужно для того, чтобы кардинально изменить ситуацию”. 

Но, как известно, уже ближе к вечеру Саакашвили был задержан в Грузии и сейчас находится в тюрьме, откуда уже призвал своих сторонников показать максимальную явку на выборах. Не исключено, что он рассчитывает на то, что его арест побудит люде голосовать за его партию на выборах (подробнее о ситуации с возвращением Михо можно прочитать здесь).

"Он хочет вернуться в историю"

В Украине на эту историю смотрят под другим углом и задаются вопросом - а чего вообще Саакашвили так резко снялся с места.

Ведь у нас он занимал не последнюю должность - главы Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте. Да и в целом был, что говорится "при дворе" - постоянно посещал мероприятия с участием президента, давал комментарии в "прозеленском" духе.

И тут вдруг бросил все и поехал на родину.

Понятен его политический расчет по грузинским раскладам, о которых мы писали выше. Но также понятно, что если б у него все было хорошо в Украине, то в Грузию он бы не поехал. Также как и не возвращался туда накануне всех предыдущих выборов, которые были даже более важными, чем нынешние местные (президентские и парламентские). 

Источник в близком окружении Саакашвили говорит, что последний год его сильно тяготила ощущение личностного тупика, в котором он находился в Украине.

"На первый взгляд у Миши было все хорошо. У него есть должность в Нацсовете реформ как постоянная площадка для пиара. Многие бизнесмены охотно ему помогали деньгами. Но при этом Саакашвили ощущал, что находится уже на пенсии. Никаких перспектив у него здесь не было. Никакие реформы тут никому не нужны. Только распил. Все его попытки получить какую-то серьезную должность наталкивались на жесткое "нет" со стороны Офиса президента. Максимальная роль, которую ему были готовы отвести у Зеленского - это одного из топ-спикеров, который на телеканалах продвигал нужные Банковой тезисы и служит ширмой, чтоб показывать западным посольствам "победную поступь реформ". Саакашвили почувствовал себя в Киеве максимально ненужным. А это для него страшнее всего. Он хочет вернуться в историю. Поэтому и поехал в Грузию, не имея на самом деле никакого четкого понимания, что его ждет дальше", - говорит один из друзей Михо.  

“Его желание повлиять тем или иным способом на исход выборов логично, потому что только в Грузии он еще остается политиком. В Украине у него нет cерьезного политического будущего”, - считает политолог Руслан Бортник.

Почему поход в украинскую политику Саакашвили окончился поражением, эксперты называют несколько причин.

“Когда Михаил возглавил Одесскую область, достаточно много людей, что он проведет там образцовые реформы, сделав из региона и самой Одессы “витрину”. Флер успешного реформатора породил большие ожидания, которые обернулись большим разочарованием. Чтобы не говорил сейчас Саакашвили, “витрины” у него не получилось”, - объясняет политолог Андрей Золотарев “Стране”. 

Дальнейшая бурная деятельность Саакашвили в оппозиции, череда скандалов убили его достаточно высокий рейтинг. 

“Народ в нем разочаровался. Виной - его хаотичность, скандальность, несистемность, очень странные связи в политических и бизнес-кругах”, - комментирует политолог Бортник.

Золотарев добавляет: украинская политическая среда отторгла Михо. “Даже вроде бы дружественная команда Зеленского не подпустила его к тем сферам, где принимаются реальные решения”, - говорит эксперт.

“Политические элиты смотрят на Саакашвили с подозрением, не доверяют ему. Кроме того, внимание западных партнеров за эти годы к Михаилу истощилось, его контакты, заведенные в период президенства, исчерпались”, - добавляет Бортник.

Сейчас у Саакашвили осталась одна точка опоры - Грузия, где он еще остается весомым игроком и где может развернуться его, очевидно, нерастраченный политический темперамент. “Он пытается найти себя в новой реальности, вопрос - удастся ли”, - говорит политолог Золотарев.

Бортник, впрочем, не исключает, что Саакашвили может вернуться в Украину, если его план по Грузии закончится провалом. Украинские власти уже заявили, что будут добиваться его возвращения в страну.

“Если он вернется, то возможно, когда он будет отвечать цензу оседлости, он примет участие в парламентских выборах, но не в качества лидера своего политпроекта, а в списке чужой партии и даже станет членом парламента. Для фигуры такого масштаба это будет, скорее, политическим закатом”, - полагает эксперт Бортник.

Впрочем, это очень благоприятный для Саакашвили прогноз. В реальности же все может быть гораздо хуже. Его уже не выпустят из Грузии, где он на долгие годы сядет в тюрьму.

По крайней мере президент Грузии уже заявила, что ни при каких условия не помилует Саакашвили.

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Теги: news, новости, Украина, Саакашвили, 7dniv, 7dnivinfo  
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