 

Зеленский назвал "наглой" внешнюю политику мощной Украины

Политика Сегодня, 13:2045
Зеленский назвал "наглой" внешнюю политику мощной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что без "наглой" внешней политики никто не будет замечать реформ в нашей стране.

Об этом он заявил во время пребывания на съезде фракции в Трускавце, сообщает пресс-служба гаранта.

"Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед", - сказал он.

При этом Зеленский утверждает, что у Киева нет времени ждать, пока страну примут в Евросоюз.

"У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: "Давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война", - уточнил он.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo, внешняя, политика  
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