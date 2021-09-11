Зеленский назвал "наглой" внешнюю политику мощной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что без "наглой" внешней политики никто не будет замечать реформ в нашей стране.

Об этом он заявил во время пребывания на съезде фракции в Трускавце, сообщает пресс-служба гаранта.

"Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед", - сказал он.

При этом Зеленский утверждает, что у Киева нет времени ждать, пока страну примут в Евросоюз.

"У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: "Давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война", - уточнил он.