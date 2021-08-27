Сегодня, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет отношение к срыву спецоперации по "вагнеровцам" в июле 2020 года, когда в Белоруссии задержали 33 россиян, но при этом указал, что по этому делу надо допрашивать экс-президента страны, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Об этом он заявил во время брифинга по итогам выездной встречи фракции "Слуг Народа" в Трускавце.

Видео транслировал официальный канал партии в сети.

"Что касается этого вопроса, вы говорите, жонглируя какими-то фактами... Мое обсуждение вопроса "вагнеровцев" было с господином Лукашенко. Это правда. По телефону, когда эти люди, насколько мне известно, на автобусе заехали на территорию Беларуси. Я что-то слышал, что они согласно операции откуда-то летели... Я ему сказал, там у вас боевики, у нас есть информация. Какие-то детали я ему говорил. И он мне сказал, что выучит этот вопрос и сделает все возможное. И после этого - всё", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала "Прямой", Зеленский в шутку назвал Порошенко гетманом, как это делают сторонники экс-президента.

"Мне кажется, собственник вашего канала, гетман Порошенко, говорил, что принимал участие в этой операции. Мне кажется, что его надо допросить - он же принимал", - заявил Зеленский, назвав эту ситуацию "российской операцией" и добавив, что сам он "в принципе в российских операциях не принимает участия".