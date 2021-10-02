 

Что говорят "слуги народа" после встречи с Зеленским в Трускавце

Политика Сегодня, 09:2864
Что говорят "слуги народа" после встречи с Зеленским в Трускавце

1-2 октября бальнеологический курорт во Львовской области Трускавец стал центром политической жизни Украины. Именно там прошло большое совещание членов парламентской фракции "Слуга народа" с участием представителей всех ветвей власти, глав силовых ведомств и президента Владимира Зеленского. По сути основным результатом этой поездки стал сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова, который привел "Слугу народа" к победе на парламентских выборах.

Как говорят депутаты, хотя сама процедура сбора подписей и общение по этому поводу с президентом не заняла много времени, у них сложилось впечатление, что ради этого их на два дня и собрали. А вся остальная программа (презентации стратегий, доклады чиновников) была лишь декорацией к главному действию.

Впрочем, даже после него у "слуг" нет окончательной уверенности, что голосов хватит. Но по этому вопросу сильно давит Банковая. Для Зеленского, как говорят в партии, принципиально важно убрать Разумкова, как последнего человека во власти, который может позволить себе перечить "генеральной линии" Зеленского и иметь свое мнение.

Это важно для Зеленского как в назидании другим, так и в политических целях: Разумков становится центром притяжения для всех недовольных среди элиты политикой президента. На этом фоне его политический вес растет и, со временем, он может конвертироваться в рейтинг. Таким образом, у Зеленского появится серьезный конкурент на его же поле. Чтоб не допустить этого Банковая и прилагает колоссальные усилия для отставки спикера.

Как это происходило в Трускавце и хватит ли голосов анализирует "Страна". 

Техосмотр фракции 

"Раз в год машина должна проходить техосмотр. Так и с президентской фракцией. Ее загнали на ТО", - иронизирует в разговоре со "Страной" политолог Руслан Бортник. Мероприятие, которое проходило в роскошном трускавецком отеле "Риксос", официально назвали "Большой фракцией", чтобы подчеркнуть его значимость. В пику тому, что малые созываются по несколько раз в месяц в КВЦ "Парковом" в Киеве, где базируется офис политсилы.

Несмотря на помпезность собрания, на партийной символике "Слуг" - ляпы, которые доказывают, что готовились впопыхах. Например, вместо римской цифры XI (девятый созыв) указан XI (одинадцатый). Официально декларировалось, что предлог встречи - поговорить о текущей политике и партийном строительстве. Правда на практике все оказывается куда проще - в Трускавец глава фракции Давид Арахамия привез подписные листы, позволяющие запустить процедуру отставки спикера Дмитрия Разумкова.

И по сути это было единственной серьезной темой собрания в Трускавце.

Два года назад свой политический путь новоизбранные "Слуги народа" тоже начинали в Трускавце. Именно там произнес свой незабываемый спич "Вы все - никто" молодым депутатам один из идеологов партии Никита Потураев. Спустя два года "Слуги" на курорте встретились с Владимиром Зеленским и топ-представителями Офиса президента, после чего решают избавиться от первого номера в списке - Разумкова.

Претензии к Разумкову

По итогам собрания спикер фракции "Слуги народа" Юлия Палийчук заявила, что на заседании фракции обсудили вопрос отставки спикера. По ее словам, "путем голосования" депутатами фракции принято решение в понедельник начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины с занимаемой должности. 

Зеленский в Трускавце лично озвучил свои претензии к спикеру. По его словам, он уже "не член команды", вознамерился запускать свой собственный политический проект, да к тому же еще и регулярно не голосует за санкции СНБО. Последний момент Зеленский повторил несколько раз как доказательство "предательства" спикера, который, дескать идет наперекор не только санкционной политике президента, но "обещаниям избирателям".

Впрочем, тут стоит напомнить, что до выборов ни Зеленский, ни "слуги народа" ни слова не говорили про то, что будут вводить санкции без суда и следствия против украинских граждан и блокировать через СНБО СМИ. То есть тут Разумков точно избирателей не предавал (при том, что к самому Зеленскому есть масса вопросов относительно невыполненных его обещаний, в первую очередь по миру на Донбассе).

Как сообщают "Стране" источники близкие к Офису президента, помимо описанных выше причин ускорения отставки Разумкова, есть еще две "технические".

Во-первых, Разумков намерен подписать и передать президенту закон об олигархах, в том виде, в котором он был проголосован Радой - с двумя взаимоисключащими поправками о том, кто определяет статус олигарха - СНБО или специальная комиссия парламента. Это не нужно президенту, который настаивает на праве СНБО единолично решать кто олигарх, а кто нет.

А передача на подпись закона со взаимоисключающими правками затормозит процесс вступления его в силу - придется накладывать вето и еще раз переголосовывать в парламенте. Поэтому спикера хотят поменять до того, как он подпишет закон. Чтоб он ушел на подпись к президенту с одной правкой (что, скорее всего, оппозицией будет расценено как прямая фальсификация, но это на Банковой мало кого волнует).

Во-вторых, политтехнологи Зеленского рассматривают вариант проведения досрочных президентских выборов (об этом мы писали подробно здесь). Но в случае отставки президента и.о. главы государства до выборов становится спикер. Поэтому на этом месте Зеленскому нужен совершенно управляемый человек. Таковым является первый вице-спикер Руслан Стефанчук, которого прочат на место председателя Рады в случае отставки Разумкова.

Наконец, есть еще один момент - 8 октября (в пятницу) у Разумкова день рождения. "И на Банковой хотят поставить голосование на среду-четверг, сделав "подарок" спикеру. Такое иезуитство мелкое местного пошиба", - говорит "Стране" источник в "Слуге народа".

Хватит ли голосов?

"Зеленскому не нужен спикер в Раде, ему нужен секретарь парламента. Зеленскому не нужен премьер в Кабмине, ему нужен секретарь правительства. И так в каждом органе власти. Послушные секретари без личного мнения и политических амбиций, которые будут выполнять волю президента, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Ради замены спикера и созывалось все это мероприятие. На нем присутствующие "Слуги" доказали верность президенту. И я не исключаю, что по тем, кто отказался поддержать отставку Разумкова, уже в ближайшее время начнут работать правоохранительные органы". 

Тем не менее, часть депутатов от "Слуги народа" в разговоре с президентом открыто заявили, что не будут голосовать за отставку Разумкова. Помимо Дмитрия Наталухи, возглавляющего комитет экономразвития (кстати, его супруга Алена Шкрум входит во фракцию "Батькивщины"), который прямо сказал журналистам, что ему импонирует Разумков на должности спикера, еще минимум трое депутатов высказались против отставки Разумкова. Это Сергей Бабак, который возглавляет комитет по вопросам образования, Нелли Яковлева и Василий Мокан.

Источники "Страны" среди "слуг народа" процитировали ответ президента на их возражения. Зеленский довольно резко сказал - "в Раду вы попали благодаря мне, а не Разумкову". Также в политикуме заговорили о том, что за такую позицию Наталуху и Бабака будут снимать с должностей председательствующих в комитетах. 

По информации источников "Страны" во фракции, после общения в Трускавце с президентом, число депутатов, согласных голосовать за отставку Разумкова несколько увеличилось.

"Президент зарядил мощно эту тему. По сути это было главное в Трускавце. Потому что все остальные презентации - это было не о чем. Просто болтовня. Самое важное было про Разумкова. Поэтому, чтобы запал не остыл, сразу же в понедельник запускают процедуру. Сейчас соотношение 70% (за) на 30% (против). Не хочет пока голосовать группа Павлюка. Но там Арахамия с ними ещё будет говорить, чтоб они половину хотя бы дали. Задачу поставили: снять и все. Но вообще тяжело Офису президента собрать голоса. Если и возьмём 226, то скрепя зубами, так как адекватные люди не хотят за это голосовать. Но есть и те, кто подписался, потому что "его все равно снимут, а так хоть заметят, что я за команду". Между собой, конечно, обсуждали: вот вроде два года в политике, а чувствуем себя немного предателями. Приехали, с нас собрали подписи за отставку человека, который в принципе виноват только в том, что не разделяет позицию президента по внесудебным расправам через СНБО. А после этого фракция устроила пир: выпили, закусили и потанцевали. Поэтому многие не пришли на этот гала-концерт", — заявил "Стране" источник среди депутатов.

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Теги: news, новости, Украина, Слуга_Народа, Зеленский, съезд, Трускавец, 7dniv, 7dnivinfo  
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