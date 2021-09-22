Как новый офшорный скандал ударит по президенту и его окружению

Вчера главной политической новостью в мире стала публикация "Бумаг Пандоры" - очередной порции утечек офшорных документов. Главным образом из безналоговых зон британской юрисдикции - Белиза и Виргинских островов.

Новый массив документов проанализировал "Международный консорциум журналистов-расследователей" (ICIJ). Над проектом работало более 600 человек, которые охватили тайные сделки более чем трех сотен политиков по всему миру. В Украине расследованием занималось "Слидство Инфо".

Для Украины главное открытие - это существование "офшорной империи" в окружении президента Владимира Зеленского. Помимо компаний, которые Зе и его семья декларировали официально, в офшорах, как оказалось, действуют и менее публичные фирмы. С которых окружение президента - и не исключено, что и он сам - продолжают получать теневые доходы.

Это уже стало предметом издевательств в западной прессе, которая начала называть Зеленского "антиолигархическим" (в кавычках) президентом. Высмеивая его заявления о "борьбе с олигархами". При этом сразу бросается в глаза, что на Зеленского в своих публикациях мировая пресса делает особый упор, явно выделяя его среди всех других фигурантов списка.

Но еще более серьезными последствиями для Зеленского может обернуться информация о том, что через "тропические" компании "Квартала" отмывались деньги, которые выводились Игорем Коломойским из "Приватбанка" до его национализации. Данный факт, напомним, расследуется как в Украине, так и в США.

"Страна" разбиралась, что стало известно об офшорах Зеленского и какие последствия теперь его ожидают.

Лондонские квартиры Шефира

"Офшорная империя" Зеленского и его друзей из "95 квартала" появилась еще в 2012 году. Но и сегодня на эти фирмы оформлена элитная недвижимость в Лондоне. Которую, как полагает "Слидство" неформально контролирует семья президента.

Через сеть связанных офшорных компаний лондонскими квартирами по факту владеют два человека из ближайшего окружения Зеленского. Это его первый помощник Сергей Шефир (на которого недавно, как говорят власти, было совершено покушение) и еще один сценарист "Квартала" - Андрей Яковлев.

На Шефира оформлены две квартиры общей стоимостью в пять миллионов долларов, на Яковлева - еще одна, за два миллиона. Все три объекта - в центре британской столицы. Одна из них вообще в пешей доступности от парламента. Вторая расположена на легендарной улице Бейкер-стрит, где находится музей Шерлока Холмса. То есть это очень доходные активы, если их сдавать.

Что можно сказать об этой части истории?

Формально Зеленский и его супруга вышли из офшорных фирм, которые контролируют элитную недвижимость в Лондоне.

Но фактически эта собственность никуда из орбиты "Квартала" не ушла. А учитывая статус Шефира на Банковой и его многолетнюю дружбу с Зеленским - очень высока вероятность того, что доходы от лондонских квартир тем или иным образом поступают в распоряжение президента. Никак не отражаясь в его декларации.

Да и сложно поверить, что Зеленский просто так подарит Шефиру и Яковлеву собственности на несколько миллионов долларов. Тут стоит напомнить, что первого помощника президента обоснованно считают "кошельком" Зеленского - на него записан весь бизнес, который до президентства контролировал Зе.

Понятно, что дарение активов своим близким друзьям имеет мало общего с реальным выходом из бизнеса. Тем более если эти друзья потом получают работу в Офисе президента.

Главный офшор президента

Аналогичная схема и по другим компаниям: бизнес передавался бесплатно ближайшему кругу Зеленского. Такой вывод журналисты OCCRP делают, разобравшись в структуре офшорных фирм "Квартала".

Ключевой компанией является Maltex Multicapital Corp, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Ранее о ней не было известно, и впервые она всплывает в нынешнем расследовании.

До 2019 года ею в равных долях владели Зеленский, его супруга Елена, братья Шефиры и Яковлев. Но за три недели до первого тура выборов семья будущего президента "подарила" Сергею Шефиру свои 25%.

Еще один "подарок" сделал будущий шеф СБУ Иван Баканов. До вступления в должность он владел офшорной компанией Davegra Limited, которая являлась собственником упомянутой выше фирмы и хранила список ее реальных владельцев (среди которых были президент с женой). Такие механизмы обычно создаются, чтобы скрыть истинных бенефициаров компании.

В том же 2019 году Баканов дарит свою долю в Davegra тому же Андрею Яковлеву. Однако журналисты выяснили, что еще 25% этой компании по-прежнему контролирует фирма Film Heritage. Это офшорка из Белиза, которую в своей декларации за прошлый год указала жена президента Елена Зеленская (а до избрания ею владел и сам Зе).

То есть нельзя исключать, что дивиденды от работы Maltex Multicapital Corp семья президента по-прежнему получает. По крайней мере, такую возможность юристы "Квартала" сохранили.

"Примерно через шесть недель после убедительной победы Зеленского, юрист группы "Квартал-95" подписал еще один документ. В нем оговаривалось, что Maltex продолжит выплачивать дивиденды кинокомпании Зеленского, даже если она больше не владеет долей в компании. Согласно профилю клиента Maltex, его основной доход поступает от деятельности в Украине, России и Беларуси", - пишет британская The Guardian, анализируя документы "Пандоры".

Такая схема может вполне указывать на фиктивность выхода Зеленского из владельцев офшорного бизнеса, раз он сохранил за собой право на дивиденды.

Издание уточняет, что таинственная Maltex владеет акциями компаний, производящих и распространяющих фильмы. А это едва ли не основная статья дохода "Квартала".

Иными словами, отсутствующая в декларации Зеленских компания - на деле является центральным элементом офшорной "империи" "Квартала-95". На который сохраняет свое влияние семья президента.

41 миллион от Коломойского

Использование офшорных компаний для уклонения от уплаты налогов на родине - распространенная практика среди украинского (и не только) бизнеса. Хотя, безусловно, для президента страны и его соратников использовать такую практику (причем, судя по тому что офшоры не закрыты, используется она до сих пор - когда Зеленский уже президент) - это абсолютно недопустимо. Как президент тогда может требовать платить налоги, если его бизнес налоги в Украине со своих доходов не платит, предпочитая получить эти доходы на офшоры, а не на украинские компании.

Но еще хуже для президента вторая часть истории, которая открылась в ходе скандала с "досье Пандоры". Речь идет о финансовых связях компаний президента с Коломойским.

Эта история берет свое начало из предвыборной кампании 2019 года. Главный оппонент Зеленского - Петр Порошенко - поднял тему офшорных махинаций "Квартала" с "Приватбанком" тогда еще Игоря Коломойского.

"У меня тогда вопрос к господину Зеленскому: а скажите, пожалуйста, когда ваш партнер, который обокрал Украину, имея обоснованные подозрения правоохранительных органов Украины и мира, на 30 миллиардов в "Укрнафте", выведя 160 миллиардов из "ПриватБанка" средств вкладчиков, а еще 41 миллион долларов со счетов "ПриватБанка", заплатил вам лично, на ваши тайные офшорные счета?" - заявил Порошенко на дебатах, которые прошли накануне второго тура выборов.

Зеленский тогда конкретно претензию о переводе средств "Приватбанка" на свои офшорные счета не прокомментировал. И лишь туманно ответил, что если Коломойский нарушил закон, то будет суд.

Впрочем, от Порошенко претензии в офшорной деятельности выглядели смешно: к тому времени о его тайных фирмах на тропических островах знали уже все. Поэтому Зеленский спокойно и без имиджевых потерь пропустил этот вопрос мимо ушей.

Той же весной в СМИ слили и более детальную информацию об офшорах Зеленского и его связях с вымыванием средств из "Приватбанка" в 2012-2016 годах.

Утверждалось, что через фирмы, связанные с Зеленским, за этот период прокачали 41 миллион долларов.

Среди перечисленных компаний была зарегистрированная на Британских Виргинских островах Candlewood Investments Limited, через которую прошло за указанный период 10 миллионов долларов, аффилированных с "Приватом".

Журналисты Pandora Papers вчера подтвердили эту информацию. И заявили, что конечный бенефициар этой фирмы - сценарист "Квартала" Яковлев. Также Candlewood владеет 25% основного офшора - Maltex.

Еще одна компания "Квартала" на Виргинских островах, которая получала деньги от офшорных фирм Коломойского, - это SVT-Films (которая принадлежит "центровой" Maltex). В 2012 году на нее перевели более миллиона долларов (формально за проект "Рассмеши комика").

Как выяснили журналисты, 40 миллионов долларов для этой и других компаний, связанных с "Кварталом", были оформлены как взнос в уставной капитал.

Деньги шли через кипрский филиал "Приватбанка", через который, как считается, происходило отмывание поступающих из Украины средств. "Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке", - пишут расследователи Pandora Papers.

Приведенная выше схема перегона денег, как считают опрошенные "Слидством" эксперты, - слишком сложна для цели ухода от налогов при получении средств, например, за показ "Квартала" на 1+1 Игоря Коломойского.

То есть речь могла идти о другой цели - отмыть выведенные из "Приватбанка" деньги, запутав "концы". Тем более что часть структур, которые участвовали в перечислении средств фирмам Зеленского, фигурируют и в расследовании по выводу Коломойским средств из "Приватбанка".

Коломойского, напомним, обвиняют в том, что он систематически выкачивал через кредиты на подставные фирмы средства из "Приватбанка" (речь идет о 6 миллиардах долларов).

Эти обвинения послужили поводом для национализации банка в 2016 году.

По этому поводу в Украине расследуется уголовное дело, которое потенциально грозит Коломойскому не только арестом и тюремным сроком, но и конфискацией всех его активов. Но сейчас дело, по сути, застопорилось: после громких подозрений его бывшим должностным лицам в феврале 2021 года, эта история заглохла. Есть мнение, что Банковая таким образом пыталась показать, как Зеленский борется с опальным на Западе бизнесменом, хотя на самом деле ничего в реальности против него не предпринимает.

К слову, через несколько дней после этой активности США ввели санкции против Коломойского. Но никаких последствий для олигарха в Украине это не возымело - хотя Банковая исправно вводит санкции против тех, кого такими же ограничениями обкладывают американцы.

Например, недавно СНБО ввел их против нардепа Андрея Деркача.

Но в отношении Коломойского Офис президента и контролируемые им силовые структуры проявляют куда большую сдержанность.

Не исключено, что это и есть следствие очень тесных коммерческих связей Коломойского и Зеленского, которые, вероятно, сохраняются до сих пор.

"Подготовка почвы под уход с поста". Последствия Pandora Papers

Итак, подытожим главные моменты расследования, которые касаются высшего руководства страны.

1. Журналисты нашли офшорные компании, который раньше принадлежали Зеленскому и Баканову, а теперь - их ближайшим соратникам из "Квартала" и Офиса президента.

То есть из орбиты Зе-команды активы никуда не уходили и продолжают приносить дивиденды (эта возможность прописана официально). И, хотя семья Зеленского их не декларирует - сложно поверить, что президент не получает никаких доходов с той же элитной недвижимости в Лондоне или офшорной фирмы, на которую замкнули кинопроизводство "Квартала".

2. Подтвердилась информация о том, что деньги "Приватбанка" перед его национализацией переводились в офшоры, связанные с "Кварталом". В частности 40 миллионов долларов пошли на пополнение уставного капитала фирм, связанных с Зеленским через его коллег по шоубизнесу.

Учитывая, что фронтменом "Квартала" в те годы был Зеленский, и работало шоу на базе принадлежащего Коломойскому телеканала - вряд ли такие схемы могли проходить без ведома будущего президента Украины.

Что поднимает уже совсем нехорошие вопросы - особенно в свете уголовных дел, которые расследуют вывод средств из "Приватбанка" как в Украине, так и в США.

Но каких последствий ждать конкретно Зеленскому?

Если вспомнить аналогичную такую утечку - "Райские бумаги" 2016 года, то главным ее итогом для Украины стал компромат на Петра Порошенко. Который через аффилированные компании открывал офшоры уже будучи президентом.

Это скандал поставил крест на западной поддержке Порошенко - точнее, стал признаком того, что он эту поддержку во многом утратил. Тему офшоров президента "соросята" сделали главным орудием против его второго срока. И теперь та же участь, похоже, постигает Зеленского.

Тональность западных СМИ, которые пишут об аффилированных с Зе офшорами однозначно негативная. Британская The Guardian поместила портрет украинского президента в качестве заглавного фото к материалу о "Пандорагейте" - поставив его выше Владимира Путина и африканских диктаторов.

Также издание посвятило Зеленскому отдельный материал, который снабдила характерным заголовком: "У "антиолигархического" президента Украины нашлись связи с офшорами".

То есть на Западе уже откровенно издеваются над имиджем "борца с олигархами", который строит себе украинский президент.

Характерно также изобразили Зеленского сами авторы "пандорского" расследования. На иллюстрации он предстает кем-то вроде итальянского мафиози или латиноамериканского наркобарона.

Достаточно очевидно, что все это - настоящая "черная метка" Зеленскому от западных структур, связанных, в том числе с Джорджем Соросом, чей фонд "Открытое общество" является одним из официальных доноров Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Сам же Сорос тесно связан с Демпартией США, чей кандидат Джо Байден сейчас является президентом.

Таким образом, по тональности публикаций можно уверенно говорить, что отношения украинской власти с Западом сегодня являются крайне натянутыми - раз по Зеленскому начали стрелять уже из орудий такого калибра (в том числе и в британской прессе, при том, что ранее считалось, что у украинских властей сложились особые отношения с Британией, которая стала одним из главных "кураторов" Украины на Западе).

И это еще не полностью включилась машина по раскрутке "вагнергейта", в котором сам Зеленский вчера сделал сенсационное признание, что звонил Лукашенко и предупреждал его о приезде "вагнеровцев".

Последствия Pandora Papers для президента анализирует главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"1. Зеленский предстаёт как очень мутный тип, который не только уклонялся от налогов через офшоры (как это делал Порошенко), но и, скорее всего, участвовал в криминальных схемах Коломойского по выводу средств из Приватбанка.

2. Связка Зеленского и Коломойского ещё раз подтверждена и на Западе станет аксиомой. А заодно и станет аксиомой, что Зеленский продолжает покрывать Коломойского, несмотря на требования США.

Разуверить в этом Запад Зеленский может разве что путём ареста Коломойского и всех его активов по делу Приватбанка. Но в таком случае Коломойский вывалит такой массив информации о Зе, что "досье Пандоры" про офшоры покажется невинной детской сказкой.

3. Любые заявления Зеленского о борьбе с олигархами после этого фильма будут вызывать ту же реакцию, что и его знаменитый номер с роялем.

4. Ситуация в украинском политикуме (который и так лихорадит из-за попыток Зеленского установить единоличное правление) станет еще более напряжённой. А следовательно - и продолжить линию на концентрацию власти президенту будет сложнее. Сопротивление будет возрастать по самым разным направлениям.

5. Публикации про Зеленского на Западе и в Украине продолжатся. С одной стороны это будет элементом шантажа (чтоб делал то, что требуют). С другой стороны - подготовкой почвы под его уход с поста президента. Как это было в своё время с Порошенко".