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Политика Сегодня, 00:0432
О запуске процедуры своей отставки объявил Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков получил письмо от главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии с предложением уйти в отставку.

В послании стоят подписи 175 народных депутатов на десяти подписных листах.

Письмо Разумков опубликовал в своем Телеграм-канале вечером 4 октября.

"По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной Рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом!" - таким комментарием Разумков сопроводил документ.

В послании Арахамия ссылается на часть первую статьи 76 закона "О Регламенте Верховной Рады Украины", согласно которой Рада может отозвать председателя с должности в любое время по его просьбе, в связи с неудовлетворительной работой на должности (в том числе в случае отстранения от ведения пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии), или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. 

Также Арахамия напомнил, что в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 76 того же закона предложения об отзыве Радой спикера с должности могут вносить не менее чем треть народных депутатов от конституционного состава вместе с их подписями.

"Коллективное предложение, подписанное 175 народными депутатами Украины, вносится в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией и Регламентом Верховной Рады Украины под предложением об отзыве с должности председателя Верховной Рады Украины Разумкова Д.А. Подписные листы прилагаются к этому письму". - написано далее в документе.

Также Арахамия обратил внимание на то, что по закону решение о включении в повестку дня сессии Рады вопроса об отзыве с должности спикера принимается на пленарном заседании, следующем за днем ​​внесения такого предложения. Одновременно Рада поручает Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы парламента в текущем году.

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Теги: news, новости, Украина, Разумков, 7dniv, 7dnivinfo  
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