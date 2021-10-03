Грузию "справедливо" обращаться с Саакашвили призвал Госдеп

Государственный департамент США прокомментировал задержание в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили.

Вашингтон призвал Тбилиси продемонстрировать справедливое отношение к задержанному и заявил, что внимательно следит за ситуацией.

Как пишет "Интерфакс-Украина", об этом сказал 4 октября официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

По словам Прайса, власти США осведомлены о задержании Саакашвили и следят за развитием событий.

"Мы призываем власти Грузии убедиться в том, что Саакашвили обеспечивают справедливое обращение в соответствии с грузинским законодательством, а также с международными обязательствами Грузии в области прав человека", - сказал представитель Госдепа.