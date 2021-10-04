Подозрение мэру Одессы Труханову подписала Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подписании сразу пяти подозрений в рамках расследования уголовного производства детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

СМИ сообщают, что одно из них предъявлено мэру Одессы Геннадию Труханову.

И еще одно - влиятельному одесскому бизнесмену Владимиру Галантернику (его имя в сообщении не указывается).

"Информирую общество о том, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП. Это очень важное и показательное дело как для Одесского региона, так и для страны в целом… Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - написала в соцсети генпрокурор.

По ее словам, указанные люди причастны к "целому ряду преступных деяний, направленных на завладение земельными участками в Одессе".

"Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния", - добавила генпрокурор.

По ее данным, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн, но эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд, "несмотря на наличие других важных обстоятельств, которые тщательно обрабатываются детективами и прокурорами".

"У нас никогда не было сомнений в том, что такие сложные преступные механизмы могут работать как часы только тогда, когда у кого-то хватило наглости и, наверное, смелости выстроить абсолютно четкую иерархическую модель, где у каждого своя роль, своя функция…, а на троне - вожак, который умело дергает за нужные ниточки в нужное время. Мы вправе делать такие утверждения, проанализировав колоссальный массив данных…: телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация, законно получена из электронных почтовых ящиков и многое другое. Верю, что прокуроры будут в состоянии представить свою позицию в суде профессионально и компетентно", - добавила Венедиктова.