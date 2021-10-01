Давид Сакварелидзе: "Саакашвили, уехав в Грузию, поставил на "зеро". Если он проиграет, то проиграет все"

Пятый день бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в тюрьме в Тбилиси и голодает в знак протеста. А его украинская возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Лиза Ясько, приехала к нему и призывает грузин выходить на протесты, чтобы его освободить.

Еще неделю назад подобное трудно было представить. Но накануне местных выборов в Грузии Михаил Саакашвили, который последние годы жил и работал в Украине, вернулся на родину.

Этот шаг стал неожиданностью как для украинских, так и для грузинских властей: в Грузии Саакашвили заочно осудили по двум уголовным делам. И все же, экс-президент Грузии вернулся, чтобы поддержать на выборах свою партию "Движение новых сил". Но по приезду его задержали. А его партия проиграла правящей силе - "Грузинской мечте".

"Страна" поговорила с давним соратником Саакашвили, Давидом Сакварелидзе, о том, зачем Михо уехал из Украины в грузинскую тюрьму, какой у него был замысел и чего от него ждать дальше.

— На что рассчитывал Саакашвили, когда ехал в Грузию? Понимал ли, что его посадят?

— Да. Не вернуться он уже просто не мог.

— В каком смысле?

— Было несколько выборов в Грузии, когда он обещал, что вернется, и не возвращался. Обстоятельства складывались так. Михаил — это снаряд, он должен выстрелить в нужный момент и попасть в правильную точку. Те оппозиционные силы, которые думали, что могут справиться без Михаила, на протяжении девяти лет не могли сдвинуться с места. Все они пришли к решению, что Михаил — это фактор, который может переломить ситуацию.

Михаил был готов попасть в тюрьму. Тюрьма — один из важных и почти неизбежных этапов становления любого крупнокалиберного политика в любой постсоветской стране. К этому надо относится как к части деятельности.

— Чего Саакашвили добился этим шагом?

— Михаил дал толчок своим сторонникам и сам получил бонус: даже его ярые оппоненты оценили этот смелый шаг. Не побоялся — вернулся в страну, где против него заведены уголовные дела. Он просто "опустил" "Грузинскую мечту": все как один утверждали, что Саакашвили в Грузии на самом деле нет, он в Трускавце, а все остальное — монтаж. Каждый день они это повторяли. Он разбил сразу два мифа о себе: первый, что он трус и не вернётся, а второй — что если он вернется, будет беспорядок, напряг и нестабильность. А Грузия очень осторожно воспринимает радикальные движения, потому что были гражданские противостояния. Один раз в центре Тбилиси стояли танки и стреляли в дом правительства, когда свергали президента. Тогда страна потеряла 87% ВВП и будущее потеряла. Мы еле-еле очухались. Но Михаил заехал без всякого кипиша, очень спокойно.

— Наши источники сообщили, что Саакашвили в контейнере с петрушкой спрятался, чтобы пересечь границу?

— Вероятнее всего, так и было. На самолете он бы не полетел — мы обсуждали, что это глупо, так как самолет не то, что не посадят, а вообще развернут. Или посадят на военный аэродром и схватят его сразу так, что даже сторонники к нему не подойдут. Поэтому Михаил провернул такой манёвр.

— Правда, что он четыре дня гулял по Грузии до того, как его задержали?

— Да, гулял. Считаю, это была ошибка. Нужно было один день продержаться и появиться в день выборов. Тогда и настрой у людей был бы абсолютно другой.

— А почему он не сделал так?

— Наверное, потому что он стихийный человек, и эта стихия прорывает его. Он не сдержался.

— Возвращение Саакашвили должно было помочь оппозиции набрать больше голосов, что стало бы причиной для объявления внеочередных выборов в парламент. Но план не удался: победила правящая партия "Грузинская мечта", а партия Саакашвили проиграла. Может, не стоило возвращаться?

— Стоило. Он обелился. Вся пропаганда "слилась". А приезд Саакашвили изменил ход выборов.

— Но его партия проиграла.

— Она набрала намного больше голосов, чем кто-либо ожидал. В каждом большом городе лидирует оппозиционный кандидат. В каждом большом городе будет второй тур. В Тбилиси наш кандидат набрал 40,8%, а действующий мэр Каха Каладзе — 40,3%. Хотя все ожидали, что провластный кандидат "разорвет" нашего и победит в первом туре. Так что ситуация неоднозначная. Кстати, Каладзе — самый популярный политик "Грузинской мечты", с самым высоким рейтингом.

Причем для оппозиции это были самые безденежные выборы в Грузии. Денег вообще не было, чисто на энтузиазме, на драйве. Люди девять лет были в полной фрустрации, не видели перспектив. В этой ситуации переломным моментом стало возвращение Михаила.

— А лично для Саакашвили можно ли его грузинский реванш называть победой?

— Это неполная победа. Но если бы он не приехал в Грузию, расклад был бы 25% на 70% в пользу "Грузинской мечты" — а сейчас 30% на 46%. А лично для Михаила, если бы он не приехал, надо было бы заканчивать свою политическую карьеру в Грузии. Так как там слово ценится.

— Он рискнул свободой ради того, чтобы сдержать свое слово?

— Да.

— Насколько вероятно, что Саакашвили могут надолго посадить?

— Им это не надо.

— Почему?

— Он участвует в политике, даже находясь в тюрьме. Он на поле.

— Каким образом?

— Все сторонники понимают, что если любой ценой его оттуда не вытащить, то все закончится плохо.

— А как Саакашвили выходит на связь со своими сторонниками?

— К нему заходят народные депутаты. Есть оппозиционные журналисты, бывшие сотрудники канала "Рустави 2" — его закрыли, и ребята сделали новый оппозиционный канал без денег, который опять возглавил рейтинг.

— А их лицензии не лишают и санкции не вводят, как у нас?

— Пытаются. Сейчас хотят арестовать счета самого мелкого оппозиционного канала. Но Иванишвили боится, что попадёт под санкции Запада — он же бизнесмен, поэтому наглухо не может все закрыть. Он сумасшедший, но не дурак: свои активы хранит на Западе.

— И все же, Саакашвили на свободе гораздо опаснее для Иванишвили, чем в тюрьме, разве нет?

— Западные политики уже делают заявления в поддержку Саакашвили. Будут заявления и Европарламента. Для Иванишвили это будет такой мучительной геморрой, что ему легче депортировать Саакашвили в Украину.

— Верите, что Зеленский будет бороться за возвращение Саакашвили?

— Это Зеленскому было бы выгодно. Так же, как было бы выгодно возвращение в Украину Саакашвили для Иванишвили. Но он не будет, конечно, в открытую говорить Украине: "Хотите? Забирайте. Не вопрос".

— Михаил же может отказаться он депортации, сдав паспорт гражданина Украины.

— Да, и может потребовать вернуть грузинское гражданство.

— Параллельно с отказом?

— Я бы потребовал в начале грузинское гражданство, чтобы он не оказался вообще лицом без гражданства. Они, конечно, не дадут, но это тоже будет показательно.

— Сам Михаил согласится на депортацию в Украину?

— А кто его будет спрашивать? Депортация — это депортация.

— Возвращение в Украину после такого яркого демарша для Михаила будет проигрышем?

— Это будет недобровольный шаг.

— А где сейчас команда Саакашвили?

— Кто-то остался, кто-то разошёлся по разным политическим силам, но все они в оппозиции, большая часть. Часть министров из команды Михаила, которая эмигрировала раньше, вернулась в Грузию, один сидит в тюрьме.

— Каким образом вы и соратники Саакашвили намерены бороться за смену власти в Грузии, если, как вы сами отметили, грузины вряд ли выйдут на революцию?

— У нас большой опыт мирного протеста. Думаю, это уже не сойдет с рук Иванишвили — настроения поменялись. Дело не в любви к Саакашвили — страна обнищала. Средний класс, который формировался при Саакашвили, когда экономика выросла в 3,5 раза — обнищал. 20% населения уехало на заработки за границу. Вообще нет надежды, перспективы. А тут сидит феодал буквально на горе в Тбилиси, построил себе стеклянный дворец, и оттуда нагло управляет страной. Абсолютная монополия власти. Люди нищие, а ими управляет миллиардер, которому просто наплевать. Знаю такие истории, которые только в Мексике могли бы быть — а они происходят в Грузии. Только наркобароны и картели могут так поступить.

— Какие истории?

— В городе Гори построили огромное предприятие по майнингу биткоинов, которое принадлежит понятно кому — Иванишвили. Аналог украинской Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики в Грузии ввела специальный льготный тариф для этого предприятия. То есть, налогоплательщики платят за субсидирование денежной фермы Иванишвили, где он намайнивает тысячи биткоинов. Он часть продал, потому что он получался самым богатым человеком мира — настолько он был богат, что аж неудобно было. По факту страна принадлежит одному человеку — Иванишвили.

— Тем не менее, перевыборы или пересчет голосов объявлять не будут. Что вы будете делать?

— Я лично не знаю, что я буду делать отсюда. Нужно подождать, как закончится второй тур. Грузия — южная, эмоциональная страна. Как и Украина.

— А кто более эмоционален в электоральном плане — Грузия или Украина?

— Посмотрите на последнюю конструкцию президентских выборов в Украине, где победил Зеленский. Это же чисто эмоциональный выбор. Люди наплевали на всю старую элиту и выбрали актера. Это же не было глубоко продуманное решение. Украинцы просто не проявляют свои чувства так открыто, как грузины. Они держат эмоции в себе, а потом это прорывается на выборах. Грузины растрачивают эту свою энергию, недовольство в повседневной жизни. Посмотрите на количество уличных протестов в Украине и Грузии, и остальных Кавказских странах за последние годы — Украина лидирует. В Армении и Грузии, в основном, это мирные акции, без перестрелок и драк. В Украине часто протестующие дерутся с полицией.