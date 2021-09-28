Послов в шести странах назначил Зеленский

Президент Владимир Зеленский своими указами назначил послов Украины в шести странах.

Все они будут выполнять свои новые обязанности по совместительству. Кроме того, глава государства также уволил пятерых дипломатических представителей Украины.

Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.

Президент назначил:

- Андрея Праведника чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Руанда, который по совместительству является чрезвычайным и полномочным послом в Республике Кения;

- Валерия Кирдода, который по совместительству представляет Украину в Нигерии, назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Камерун;

- Оксану Драмарецкую чрезвычайным и полномочным послом Украины в Мексиканских Соединенных Штатах, по совместительству она станет дипломатическим представителем в Республике Панама, в Белизе, Коста-Рике и республике Гватемала;

Президент уволил:

- Ивана Кулебу - с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Армении;

- Ростислава Троненко - с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Бразилия;

- Василия Серватюка - с должности посла в Таджикистане и Афганистане по совместительству.

- Евгения Микитенко - посла Украины в Египте и посла в Литве Владимира Яценковского.