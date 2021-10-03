Уже сегодня могут назначить нового спикера Рады

Сегодня Рада может назначить нового спикера парламента. За такое голосование выступает фракция "Слуга народа".

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Главным кандидатом на пост нового спикера Рады является Руслан Стефанчук, который сегодня занимает должность вице-спикера. А Александр Корниенко может занять пост вице-спикера Рады после назначения Стефанчука.

"Да, для нас это основные кандидаты. Ну может еще кто-то выдвинет свои кандидатуры", - сообщила Кравчук.

На вопрос о том, будет ли сегодня голосование за их назначение, Кравчук ответила: "Да, мы бы хотели сегодня".

Отметим, что сегодня планируют отправить в отставку Дмитрия Разумкова.