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Политика Сегодня, 11:0295
Уже сегодня могут назначить нового спикера Рады

Сегодня Рада может назначить нового спикера парламента. За такое голосование выступает фракция "Слуга народа".

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Главным кандидатом на пост нового спикера Рады является Руслан Стефанчук, который сегодня занимает должность вице-спикера. А Александр Корниенко может занять пост вице-спикера Рады после назначения Стефанчука.

"Да, для нас это основные кандидаты. Ну может еще кто-то выдвинет свои кандидатуры", - сообщила Кравчук.

На вопрос о том, будет ли сегодня голосование за их назначение, Кравчук ответила: "Да, мы бы хотели сегодня".

Отметим, что сегодня планируют отправить в отставку Дмитрия Разумкова.

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Теги: news, новости, Украина, Стефанчук, 7dniv, 7dnivinfo  
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