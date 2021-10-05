Стефанчука с должности представителя президента в Раде уволил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука с должности представителя главы государства в ВР.
Этому свидетельствует соответствующий указ №522/2021 от 6 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
"Уволить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в документе.
Отметим, сегодня народные депутаты планируют рассмотреть вопрос отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.
Его может заменить Стефанчук, которого в "Слуге народа" называют наиболее подготовленной и самой профессиональной "заменой".