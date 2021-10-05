 

Чем известен Руслан Стефанчук, который может стать новым главой Верховной Рады

Политика Сегодня, 16:5588
Чем известен Руслан Стефанчук, который может стать новым главой Верховной Рады

Сегодня, 7 октября, после отправки в отставку Дмитрия Разумкова народные депутаты должны были избрать нового спикера.

Но голосование по итогу перенесли на завтра. Кандидатур несколько, но понятно, что наибольшие шансы имеет кандидат от "Слуги народа" нынешний вице-спикер Руслан Стефанчук. Если не случится какого-то форс-мажора именно он станет новым спикером.

"Страна" публикует биографию Стефанчука и его декларацию - как она изменилась по сравнению с 2019-м годом, когда он пришел в большую политику. Также рассказывает, чем он запомнился на посту вице-спикера. 

Из КВН в "Квартал". Биография Руслана Стефанчука

Руслан Алексеевич Стефанчук родился в Тернополе в семье медиков. 29 октября ему исполнится 46 лет.

У него несколько образований - техническое и юридическое. Носит званием заслуженного деятеля науки и техники Украины, является членом-корреспондентом Национальной академии правовых наук Украины. 

На протяжении долгих лет был преподавателем. Занимал пост проректора по научной работе Института государства и права им. Владимира Корецкого НАН Украины.

В 2017 году претендовал на должность судьи в Верховном суде Украины, но не прошел по конкурсу.

С Владимиром Зеленским он был был знаком со студенчества благодаря КВН  - будущий спикер играл в хмельницкой команде "Три толстяка". С ним в ней проявились Александр Педан, ставший известным шоуменом, и Вадим Мичковский, более известный как "Дядя Жора".

В 2019 году он вошел в предвыборный штаб Зе, где занимался идеологией и разработкой законопроектов.

На выборах прошел в Раду от "Слуги народа" и сразу занял пост первого вице-спикера, которым и работал до сегодняшнего дня. 

Чем запомнился Стефанчук в Раде

В парламенте Стефанчук, помимо обязанностей вице-спикера, был еще и представителем президента. То есть это изначально был человек, лично преданный Банковой.

Он часто становился соавтором законопроектов, которые продвигал Офис президента.

Правда, в квалификации Стефанчука как спикера были сомнения. Последний яркий эпизод - закон об олигархах, который ставил на голосование вице-спикер (Разумков был на больничном).

Во-первых, он продавил в нарушении регламента укоренный порядок рассмотрения закона, при котором не рассматривались правки оппозиции.

Во-вторых, Стефанчук по своему недосмотру вынес в зал проект, где были две взаимоисключающие правки. И в таком виде документ был проголосован.

Впрочем, низкая компетентность перевешивалась высокой лояльностью. Стефанчук исправно защищал самые драконовские инициативы Банковой - как в Раде, так и на эфирах. И говорил то, что транслировал Офис президента: настаивал на праве Зеленского распустить Раду, например (с чем не соглашался Разумков).

При этом на связанные с ним скандалы во фракции закрывали глаза.

Например, на скандал с квартирой, которую за вице-спикер арендует в Киеве. Как оказалось - у собственной тещи, хотя при этом он ей платит 20 тысяч гривен в месяц.

За аренду жилья в столице иногородним депутатам положена компенсация. То есть, Стефанчук, живя у родственников, платил им из госбюджета.

Глава фракции Давид Арахамия тогда бросился на защиту Стефанчука и заявил, что тот мог бы жить в гостинице "Киев", но это было бы дороже.

По Донбассу вице-спикер занимал в целом позицию Банковой. Так, он выступал с идеей референдума - проводить ли выборы на Донбассе по Минским соглашениям.

"Соглашаемся ли мы, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться после возвращения полного контроля над границей?" - так звучал вопрос в формулировке Стефанчука.

Понятно, что это был политический ход, направленный на недопущение этих самых выборов. Очевидно, что большинство опрошенных ответили бы на такую формулировку "да". И тогда Зеленский получил бы "народный мандат" на неисполнение Минска-2.

При этом вице-спикер выступал против референдума по языковому закону.

Накануне местных выборов спикер Дмитрий Разумков предложил изменить самые тяжелые его нормы. Высказывались также предложения узнать по этому поводу мнение населения.

Но Стефанчук тогда высказался против, заявляя, что на референдум нельзя выносить изменения в законы. Хотя это явное лукавство: спросить можно без привязки к текстам законов. Отметим, что против пересмотра украинизации тогда выступала Банковая.

Тем не менее, по взглядам Руслан Стефанчук скорее близок к "Европейской солидарности" или "Голосу", чем к тому, что "слуги народа" обещали раньше.

Отдельно стоит сказать, что отношение к процедуре голосования у Стефанчука явно менее щепетильное, чем у Разумкова.

Комментируя нарушения, с которыми принимали закон об олигархах (за него голосовали постатейно, не дав права депутатам внести свои поправки), вице-спикер заявил, что все это "крючкотворство" и обращать особого внимания на такие "частности" не следует - главное результат.

"Реформаторские законы часто блокируют поправочным спамом и таким образом принятие документа может затянуться до года", - оправдывал нарушения Стефанчук.

То есть в его лице Зеленский получит исправного промоутера любого юридического "треша", который будут спускать из Офиса президента.

Сколько зарабатывает и чем владеет Руслан Стефанчук

Сегодня, в 12:50, перед началом обсуждение кандидатур на должность спикера, Руслан Стефанчук опубликовал свою декларацию о доходах. 

В его личной собственности с 2004 года находится 93,4-метровая квартира в Хмельницком. 

С 2016 года политик наполовину с женой Мариной владеет 1008-метровым земельным участком в Белогородке Киевской области. А усадебный дом площадью 270 метров они начали строить уже в период работы Стефанчука в Раде. 

Уже во время работы в Раде супруга и сын Стефанчука стали владельцами большой 101,8-метровой квартиры в Киеве. Это случилось 13 июня 2020 года. До этого жильем владела теща политика. Она сдавала квартиру иногороднему зятю, а он компенсировал аренду за счет бюджета. Однако после разгоревшегося в СМИ скандала решил вернуть государству деньги назад. 

Также в июне 2020 года жена, сын и Алексей Стефанчук - возможно, отец политика - получили в собственность 64,7-метровую квартиру в родном Хмельницком. 

В марте 2019-го, до начала работы в Раде, Стефанчук купил Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска. Помимо этого, у него с 2016 года был был Renault Captur. 

За минувший год в Раде он получил зарплату 595 880 гривен - примерно по 49 600 гривен в месяц. Для сравнения, до прихода в Раду его заработная плата, включая подработку, была в два раза меньше - примерно 22 960 гривен в месяц. 

Жена по основному месту работы - в Киевском университете им. Т.Шевченко - получила 385 414 гривен - примерно по 32 тысячи в месяц.

Предпринимательская деятельность принесла супруге значительно больше - 850 000 гривен. Также от своей матери она получила крупный неденежный подарок стоимостью 864 846 гривен. 

Интересно, что до высокого поста Марина Стефанчук работала в двух более скромных учебных заведениях - Тернопольском экономическом и Киевском экономическом имени Вадима Гетьмана. Она получала в месяц примерно 5 400 гривен и бизнесом не занималась. 

Сейчас на счету в Привате у Стефанчука 81 802 гривен, у жены - 530 894 гривен. 

Основные сбережения они хранят наличкой: 49 700 долларов, 15 500 евро и по мелочи 18 500 гривен. 

До трудоустройства в Раде у Стефанчука было больше наличных сбережений: 61 500 долларов и 21 300 евро. Тогда же, в 2019-м, за ним значился кредит в размере 482 тысяч гривен, сейчас он полностью погашен.  

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Теги: news, новости, Украина, Стефанчук, 7dniv, 7dnivinfo  
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