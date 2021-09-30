Третьякова в чате "слуг народа" обрадовалась смерти Полякова

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова в партийном чате выразила радость от смерти своего коллеги по парламенту Антона Полякова.

Об этом лидер партии "За будущее" Игорь Палица, в чью депутатскую группу входил Поляков, сказал во время своего выступления в Верховной Раде.

"Только что в вашем партийном чате ("слуг народа" - Ред.) (Третьякова) написала, что "одним врагом меньше" про Полякова, про смерть Полякова. Хотел бы попросить вас, уважаемая фракция "Слуги народа", сделать вывод со слов Третьяковой... я считаю это недопустимым. Каким бы политическим оппонентом или человеком не был, Поляков, умер человек. Обычный человек. кроме того - наш коллега по парламенту....такого делать нельзя", - сказал Палица.

После этого слово взяла Третьякова и подтвердила слова Палицы. В зале парламента ей кричали "ганьба". Стефанчук выключил Третьяковой микрофон.

"Как по мне, то это минус один враг. Поэтому - все хорошо. Расследование должно быть", - такое сообщение написала Третьякова в чат.

"Страна" попросила Галину Третьякову прокомментировать сообщение в партийном чате, где она радовалась смерти Полякова.

"Что вам комментировать. Есть политическая борьба", - заявила нардеп и убежала.

Глава партии Александр Корниенко прокомментировал журналистам сообщение в партийном чате, где Третьякова обрадовалась смерти нардепа Полякова.

"Каждый определяет свою систему ценностей в жизни и соответственно, как относится к тем или иным вещам. В частности, жалобы, сочувствия по поводу смерти. Я свои сочувствия высказал", — заявил Корниенко.