Почему Медведчуку шьют новую госизмену

СБУ и Офис генпрокурора сегодня рассказали, в чем суть нового подозрения лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку - которое ему пытались сегодня вручить.

Оно выглядит пока столь же эфемерным, как и предыдущее дело - об "аннексии" крымского шельфа. Но появилась "пидозра" очень вовремя: как раз после офшорного скандала Зеленского.

"Страна" проанализировала, что Медведчуку вменяют на этот раз и какие у этого дела будут последствия.

Фабула дела в изложении Венедиктовой и Баканова

Если просто - Медведчука подозревают в создании схемы поставок угля из "ДНР" и "ЛНР" в Украину в 2014-2015 годах. По данным следствия, он содействовал этому тремя способами:

1. Вел переговоры с администрацией президента России и руководством "ДНР", которые обеспечивали работу схемы со своей стороны. В частности - отгружали уголь с шахты имени Киселева в неподконтрольном Торезе и шахт "Луганскугля".

2. Вел переговоры с высшим руководством Украины (предположительно, Порошенко и главой его администрации Ложкиным) о том, чтобы госкомпания "Центрэнерго" этот уголь закупала. И чтобы Нацбанк позволил перечисление средств на указанные счета.

Также был разорван контракт с ЮАР на поставки угля - чтобы, как выразился шеф СБУ, "вернуть Украину в удушливые объятия РФ".

3. Конкретно поставками занимался бизнесмен Сергей Кузяра - как утверждает следствие, приближенный к Медведчуку (его недавно задержали в Турции и выдали Украине и, по данным "Страны", этот человек имеет отношение к первому помощнику Зе Шефиру).

Таким образом было перечислено в "республики" порядка 200 миллионов гривен. Медведчуку выдвинули подозрение по статьям 111 (госизмена) и 258-3, ч. 1 (содействие террористической организации).

Прокуратура будет просить для нардепа содержания под стражей - с альтернативой выйти под гигантский залог в размере одного миллиарда гривен. Правда, чем он обоснован - непонятно: напомним, что залог по предыдущему делу - 300 миллионов гривен - суд тогда отклонил (судья упрекнул прокуроров, что такой суммы в декларации у Медведчука нет).

Какая доказательная база?

Во-первых, "пленки Медведчука", которые еще летом оказались в распоряжении журналиста Дениса Бигуса. Было ясно, что это слив из СБУ. Накануне по мотивам этих записей лидеру "Оппозиционной платформы" уже вручали подозрение, по которому он сейчас находится на домашнем аресте.

На этих записях человек, с голосом, похожим на Медведчука, общается якобы с высшими чиновниками правительства и администрации президента России. А также с представителями "ДНР" и "ЛНР". Всего такого аудио было где-то на 12 часов.

Сегодня СБУ показала часть этих пленок, где речь шла о том, что говорилось выше. Если верить аудио, Медведчук выступал посредником в схеме по закупкам угля, решая этот вопрос по телефону в Киеве, Москве и Донецке.

Во время этих разговоров Медведчук звонит Порошенко ("минуту, наберу Порошенко"). Но запись якобы звонка Медведчука Порошенко не демонстрируют.

Также он рассказывает о ком-то, кто "дал команду председателю Нацбанка". Дать команду мог только Порошенко. Далее Медведчук говорит, что звонил по этому поводу главе администрации президента Ложкину.

Абоненты обсуждают вопросы открытия фирм, которые будут поставлять уголь из "ДНР" и "ЛНР". Среди фигурантов разговора - бывший "министр доходов и сборов ДНР" Тимофеев (Ташкент).

Но, повторимся, подлинные ли эти пленки - вопрос. Сам Медведчук их, к примеру, называет фальшивкой. И обратное следствию придется доказывать в суде. Также может возникнуть вопрос - законно ли шла запись. Если прослушка велась неофициально, то эти записи в суде будут признаны недопустимыми доказательствами, и дело развалится.

Записи были сделаны в 2014 году. Данных о том, что тогда на Медведчука заводились уголовные дела, в рамках которых его законно слушали, никаких нет. То есть, с высокой долей вероятности - прослушка велась или по личному приказу Порошенко, или же третьей стороной (например, американцами).

Оба варианта незаконны. А доказательства, собранные незаконным путем, таковыми не являются.

Во-вторых, свидетельские показания. Их следствию давали бывшие чиновники правительства, Минэнерго и госпредприятий. Единственная конкретика - это показания на Сергея Кузяру: мол, он предлагал госпредприятиям покупать уголь из России.

Показаний самого Кузяры, который недавно оказался в руках у правоохранителей, не предъявили.

Также достаточно забавно звучит "показание" о том, что Россия прекратила поставки угля в Украину, чтобы Киев покупал его в "ДНР" и "ЛНР" - то есть, на своей же территории.

Пока это вся доказательная база. Но что она доказывает?

Даже если предположить, что "пленки Медведчука" подлинные, то покупка украинского угля на территории Украины вряд ли может называться госизменой.

Скорее госизменой можно было назвать намерения украинской власти покупать втридорога уголь в ЮАР, вместо того, чтоб покупать его на украинских шахтах Донбасса (которые на неподконтрольных территориях до 2017 года платили налоги в украинский бюджет и были зарегистрированы как украинские юрлица). И как раз невыгодную для Украины схему поставок угля из ЮАР и поломал, если верить следствию, Медведчук.

Тем более, что уголь покупал не сам Медведчук, тогда никаких постов не занимавший, а госкомпании, которые бы не могли сделать этого без распоряжений центральной власти.

Что же до содействия террористической организации - то здесь еще сложнее.

В 2014 ни один украинский суд не признал "ДНР" и "ЛНР" такими организациями. Также не было приговоров за терроризм у лиц, которые фигурируют в "пленках Медведчука" - высокопоставленных функционеров "ДНР" Тимофеева и Кононова.

То есть - пока шансы у этого дела на успех крайне малы. Тем более, что в нем указан лишь "винтик" схемы, который был, если верить следствию, посредником между Киевом и Москвой в решении вопросов о закупках угля.

Ясно, что без прямого содействия президента Порошенко эту схему реализовать было бы нельзя. Но по нему Баканов и Венедиктова отделались лишь намеками: мол, доказательства по соучастию экс-президента и главы НБУ Гонтаревой исследуются. И если они будут вескими - их предъявят обществу.

Это значит, что в суд хотят потащить не того, кто в "ДНР" деньги за уголь платил - то есть украинскую власть образца 2014 года - а Медведчука, который ни угля, ни денег за него в глаза не видел. И выполнял, если основываться на данных той же СБУ - роль посредника.

Хотя, повторимся, эту роль надо еще доказать, а с этим в суде могут быть проблемы. Но тогда зачем все это?

Выводы из нового "дела Медведчука"

Дело это очевидно политическое. Все данные о нем слила сама же СБУ еще в начале лета. И только теперь почему-то решила выдвинуть подозрение.

Сложно не заметить, что "сенсация" появилась через несколько дней после офшорного скандала, который Запад раскрутил против Зеленского. Не исключено, что дело Медведчука - именно тот "антикриз", который приготовили в недрах Офиса президента.

А заодно он может заглушить и скандал с главой "Укрэксимбанка", по поводу которого тоже возбудились западные посольства. В ответ Банковая решила показать им, как сражается с "рукой Кремля".

Параллельная задача - связать в пиар-плане Медведчука и Порошенко, пытаясь этой связью дискредитировать обоих.

Само же подозрение имеет во-первых сомнительную доказательную базу - прежде всего это касается неизвестно откуда взявшихся пленок. Во-вторых, даже если все там правда, на госизмену и терроризм эта история явно не тянет.