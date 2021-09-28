 

Почему Медведчуку шьют новую госизмену

Политика Вчера, 21:1261
Почему Медведчуку шьют новую госизмену

СБУ и Офис генпрокурора сегодня рассказали, в чем суть нового подозрения лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку - которое ему пытались сегодня вручить.

Оно выглядит пока столь же эфемерным, как и предыдущее дело - об "аннексии" крымского шельфа. Но появилась "пидозра" очень вовремя: как раз после офшорного скандала Зеленского. 

"Страна" проанализировала, что Медведчуку вменяют на этот раз и какие у этого дела будут последствия. 

Фабула дела в изложении Венедиктовой и Баканова

Если просто - Медведчука подозревают в создании схемы поставок угля из "ДНР" и "ЛНР" в Украину в 2014-2015 годах. По данным следствия, он содействовал этому тремя способами:

1. Вел переговоры с администрацией президента России и руководством "ДНР", которые обеспечивали работу схемы со своей стороны. В частности - отгружали уголь с шахты имени Киселева в неподконтрольном Торезе и шахт "Луганскугля". 

2. Вел переговоры с высшим руководством Украины (предположительно, Порошенко и главой его администрации Ложкиным) о том, чтобы госкомпания "Центрэнерго" этот уголь закупала. И чтобы Нацбанк позволил перечисление средств на указанные счета. 

Также был разорван контракт с ЮАР на поставки угля - чтобы, как выразился шеф СБУ, "вернуть Украину в удушливые объятия РФ".

3. Конкретно поставками занимался бизнесмен Сергей Кузяра - как утверждает следствие, приближенный к Медведчуку (его недавно задержали в Турции и выдали Украине и, по данным "Страны", этот человек имеет отношение к первому помощнику Зе Шефиру). 

Таким образом было перечислено в "республики" порядка 200 миллионов гривен. Медведчуку выдвинули подозрение по статьям 111 (госизмена) и 258-3, ч. 1 (содействие террористической организации). 

Прокуратура будет просить для нардепа содержания под стражей - с альтернативой выйти под гигантский залог в размере одного миллиарда гривен. Правда, чем он обоснован - непонятно: напомним, что залог по предыдущему делу - 300 миллионов гривен - суд тогда отклонил (судья упрекнул прокуроров, что такой суммы в декларации у Медведчука нет).  

Какая доказательная база?

Во-первых, "пленки Медведчука", которые еще летом оказались в распоряжении журналиста Дениса Бигуса. Было ясно, что это слив из СБУ. Накануне по мотивам этих записей лидеру "Оппозиционной платформы" уже вручали подозрение, по которому он сейчас находится на домашнем аресте. 

На этих записях человек, с голосом, похожим на Медведчука, общается якобы с высшими чиновниками правительства и администрации президента России. А также с представителями "ДНР" и "ЛНР". Всего такого аудио было где-то на 12 часов. 

Сегодня СБУ показала часть этих пленок, где речь шла о том, что говорилось выше. Если верить аудио, Медведчук выступал посредником в схеме по закупкам угля, решая этот вопрос по телефону в Киеве, Москве и Донецке.

Во время этих разговоров Медведчук звонит Порошенко ("минуту, наберу Порошенко"). Но запись якобы звонка Медведчука Порошенко не демонстрируют.

Также он рассказывает о ком-то, кто "дал команду председателю Нацбанка". Дать команду мог только Порошенко. Далее Медведчук говорит, что звонил по этому поводу главе администрации президента Ложкину.

Абоненты обсуждают вопросы открытия фирм, которые будут поставлять уголь из "ДНР" и "ЛНР". Среди фигурантов разговора - бывший "министр доходов и сборов ДНР" Тимофеев (Ташкент).

Но, повторимся, подлинные ли эти пленки - вопрос. Сам Медведчук их, к примеру, называет фальшивкой. И обратное следствию придется доказывать в суде. Также может возникнуть вопрос - законно ли шла запись. Если прослушка велась неофициально, то эти записи в суде будут признаны недопустимыми доказательствами, и дело развалится.

Записи были сделаны в 2014 году. Данных о том, что тогда на Медведчука заводились уголовные дела, в рамках которых его законно слушали, никаких нет. То есть, с высокой долей вероятности - прослушка велась или по личному приказу Порошенко, или же третьей стороной (например, американцами).

Оба варианта незаконны. А доказательства, собранные незаконным путем, таковыми не являются. 

Во-вторых, свидетельские показания. Их следствию давали бывшие чиновники правительства, Минэнерго и госпредприятий. Единственная конкретика - это показания на Сергея Кузяру: мол, он предлагал госпредприятиям покупать уголь из России. 

Показаний самого Кузяры, который недавно оказался в руках у правоохранителей, не предъявили. 

Также достаточно забавно звучит "показание" о том, что Россия прекратила поставки угля в Украину, чтобы Киев покупал его в "ДНР" и "ЛНР" - то есть, на своей же территории. 

Почему Медведчуку шьют новую госизмену

Пока это вся доказательная база. Но что она доказывает?

Даже если предположить, что "пленки Медведчука" подлинные, то покупка украинского угля на территории Украины вряд ли может называться госизменой.

Скорее госизменой можно было назвать намерения украинской власти покупать втридорога уголь в ЮАР, вместо того, чтоб покупать его на украинских шахтах Донбасса (которые на неподконтрольных территориях до 2017 года платили налоги в украинский бюджет и были зарегистрированы как украинские юрлица). И как раз невыгодную для Украины схему поставок угля из ЮАР и поломал, если верить следствию, Медведчук.

Тем более, что уголь покупал не сам Медведчук, тогда никаких постов не занимавший, а госкомпании, которые бы не могли сделать этого без распоряжений центральной власти. 

Что же до содействия террористической организации - то здесь еще сложнее.

В 2014 ни один украинский суд не признал "ДНР" и "ЛНР" такими организациями. Также не было приговоров за терроризм у лиц, которые фигурируют в "пленках Медведчука" - высокопоставленных функционеров "ДНР" Тимофеева и Кононова. 

То есть - пока шансы у этого дела на успех крайне малы. Тем более, что в нем указан лишь "винтик" схемы, который был, если верить следствию, посредником между Киевом и Москвой в решении вопросов о закупках угля. 

Ясно, что без прямого содействия президента Порошенко эту схему реализовать было бы нельзя. Но по нему Баканов и Венедиктова отделались лишь намеками: мол, доказательства по соучастию экс-президента и главы НБУ Гонтаревой исследуются. И если они будут вескими - их предъявят обществу. 

Это значит, что в суд хотят потащить не того, кто в "ДНР" деньги за уголь платил - то есть украинскую власть образца 2014 года - а Медведчука, который ни угля, ни денег за него в глаза не видел. И выполнял, если основываться на данных той же СБУ - роль посредника. 

Хотя, повторимся, эту роль надо еще доказать, а с этим в суде могут быть проблемы. Но тогда зачем все это?

Выводы из нового "дела Медведчука"

Дело это очевидно политическое. Все данные о нем слила сама же СБУ еще в начале лета. И только теперь почему-то решила выдвинуть подозрение. 

Сложно не заметить, что "сенсация" появилась через несколько дней после офшорного скандала, который Запад раскрутил против Зеленского. Не исключено, что дело Медведчука - именно тот "антикриз", который приготовили в недрах Офиса президента. 

А заодно он может заглушить и скандал с главой "Укрэксимбанка", по поводу которого тоже возбудились западные посольства. В ответ Банковая решила показать им, как сражается с "рукой Кремля". 

Параллельная задача - связать в пиар-плане Медведчука и Порошенко, пытаясь этой связью дискредитировать обоих.

Само же подозрение имеет во-первых сомнительную доказательную базу - прежде всего это касается неизвестно откуда взявшихся пленок. Во-вторых, даже если все там правда, на госизмену и терроризм эта история явно не тянет.

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Медведчук, госизмена, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Новые подозрения по делу угля из ОРДЛО анонсировал Баканов
Новые подозрения по делу угля из ОРДЛО анонсировал Баканов
Вчера, 18:06
Дефицит газа в Европе поднял цены на уголь до максимумов с 2008 года
Дефицит газа в Европе поднял цены на уголь до максимумов с 2008 года
28-сен-2021, 19:08
Почему арестовали
Почему арестовали "смотрящего" Кузяру и при чем тут стрельба по Шефиру
25-сен-2021, 17:34
Что умеют новые машины Нацполиции, которые отслеживают скоростной режим
Что умеют новые машины Нацполиции, которые отслеживают скоростной режим
6-сен-2021, 20:27
Запрещать партии, уничтожить
Запрещать партии, уничтожить "Минск-2". Какие возможности открывает власти проект закона о терроризме
27-авг-2021, 11:24

Последние новости

Вчера, 2021-10-08
21:12
Политика
Почему Медведчуку шьют новую госизмену
21:09
События
Радуцкий анонсировал расширение списка профессий для обязательной вакцинации
21:05
События
Минюст РФ причислил Bellingcat к списку иностранных агентов
18:20
События
Версии гибели нардепа Антона Полякова уточнили в полиции
18:11
События
На 12 килограмм после голодовки в колонии похудел Саакашвили
18:06
Политика
Новые подозрения по делу угля из ОРДЛО анонсировал Баканов
15:24
События
Поменять правила въезда и выезда в Россию поручил Путин
15:23
События
Комментировать возможное отключение камер SmartCity в ночь смерти Полякова отказались в МВД
15:21
События
Львов усиливает карантин
12:57
События
Глава Укрэксимбанка заявил что нарушений при выдаче "кредита для ДНР" не было
12:55
События
Новым спикером Верховной Рады избрали Стефанчука
12:48
Политика
Третьякова в чате "слуг народа" обрадовалась смерти Полякова
12:45
Политика
В отставку уходит глава Верховного суда
10:33
События
31 осужденного ветерана помиловал Зеленский
10:31
События
Названа предварительная причина смерти Полякова в Киеве
10:21
События
Венедиктова о смерти Полякова: автомобиль такси изъяли, водителя допрашивают
10:15
События
Вспыхнул пожар в центре Киева
10:14
События
Какой будет погода в Украине сегодня
10:13
Экономика
Официальный курс доллара до минимума за 1,5 года снизил НБУ
10:11
Политика
Начать дистанционный мониторинг ситуации в Крыму предложила Украина в ОБСЕ

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 октября 20211837
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 октября 20211763
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 октября 20211579
Появилось видео нападения на журналистов в кабинете главы "Укрэксимбанка" Мецгера711
Корниенко грозится закрыть все домены, на которых появляется "Страна"551
О скором переходе нескольких областей Украины в оранжевую и красную зоны сообщил Радуцкий518
Перевод областей в красную зону уже в ближайшее время анонсировал Шмыгаль494

Досуг

Как повысить узнаваемость бренда
Как повысить узнаваемость бренда
Как повысить узнаваемость своего бренда и лояльность аудитории.
Вчера, 15:2888
Беговая дорожка
Беговая дорожка
Чтобы поддерживать свое тело в форме, необязательно постоянно ходить в спортинвый зал. Заниматься можно и самостоятельно, стоит, например, купить беговую дорожку домой, на которой можно проводить тренировки.
Вчера, 13:0378
Перевозка неисправного автомобиля: что следует знать об эвакуаторах?
Перевозка неисправного автомобиля: что следует знать об эвакуаторах?
Буксировка автомобиля — это услуга, которая используется не только в случае дорожно-транспортного происшествия, но и помогает во многих повседневных ситуациях.
6-окт-2021, 23:52207
Как и из чего делать самокрутки
Как и из чего делать самокрутки
Сигареты из магазина не всегда могут удовлетворить вкусы ценителей, поэтому многие почитатели курения переходят на натуральный табак. Для создания папирос своими силами потребуется научиться делать самокрутки или наполнять гильзы.
5-окт-2021, 14:15380
Сучасні рішення в системах опалення: що треба знати про обігрівачі
Сучасні рішення в системах опалення: що треба знати про обігрівачі
Правильно розташовані радіатори в будинку гарантують тепловий комфорт навіть під час суворої зими. Здавалося б, вибір радіаторів — це проста справа. Як виявилося, більшість роблять це неправильно, що впливає як на неприємну атмосферу у квартирі, так і на високі рахунки.
5-окт-2021, 08:26271
Как выбрать шампунь без сульфатов и парабенов?
Как выбрать шампунь без сульфатов и парабенов?
О том, как выбрать шампунь без сульфатов, чтобы эффективно ухаживать за локонами и кожей головы, разберемся в этой статье.
4-окт-2021, 21:29277

События

Радуцкий анонсировал расширение списка профессий для обязательной вакцинации
Радуцкий анонсировал расширение списка профессий для обязательной вакцинации
Перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, планируют расширить.
Вчера, 21:0967
Минюст РФ причислил Bellingcat к списку иностранных агентов
Минюст РФ причислил Bellingcat к списку иностранных агентов
Всего в список "иноагентов" добавили три юридических и девять физических лиц. Большинство из них — журналисты.
Вчера, 21:0558
Версии гибели нардепа Антона Полякова уточнили в полиции
Версии гибели нардепа Антона Полякова уточнили в полиции
В полиции уточнили версии смерти народного депутата Антона Полякова, который внезапно скончался в Киеве минувшей ночью.
Вчера, 18:2080
На 12 килограмм после голодовки в колонии похудел Саакашвили
На 12 килограмм после голодовки в колонии похудел Саакашвили
Отец экс-президента Грузии призвал политика отказаться от такой акции протеста из-за вреда здоровью.
Вчера, 18:1176
Поменять правила въезда и выезда в Россию поручил Путин
Поменять правила въезда и выезда в Россию поручил Путин
Министерство внутренних дел России по поручению президента Владимира Путина занимается подготовкой новых правил для въезда и выезда из страны.
Вчера, 15:24113
Комментировать возможное отключение камер SmartCity в ночь смерти Полякова отказались в МВД
Комментировать возможное отключение камер SmartCity в ночь смерти Полякова отказались в МВД
Сейчас полицейские устанавливают, где был и что делал народный депутат перед посадкой в такси. На данный момент рассматриваются две версии смерти Полякова.
Вчера, 15:2394
7 Днів