Стефанчук объяснил причину отставки Разумкова

Отставка Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной рады не была местью со стороны "Слуги народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Я не считаю, что это была месть. Я считаю, что это решение было принято политической партией, которая несет ответственность за те обязательства, которые она давала перед своим народом", - сказал Стефанчук.

Спикер ВР отметил, что были определенные вещи, которые не давали возможности фракции и президенту выполнить свои обещания.

"Мне кажется, что, наверное, все-таки были некоторые вещи, которые не дали возможности и фракции, и президенту принять те решения ... достаточно быстро или в правильном направлении", - пояснил нардеп.