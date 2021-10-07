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Политика Сегодня, 19:0260
"Красные линии" по "Северному потоку-2" должны определить Украина, ЕС, США и Германия

Украина, ЕС, США и Германия должны определить "красные линии" по запуску "Северного потока-2".

Один из примеров таких линий - соглашение России и Венгрии о поставках газа в обход украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Совобода" вице-премьера-министра Украины Ольги Стефанишиной.

"Для нас кейс с заключением соглашения между Венгрией и Россией это о тех "красные линии", которые записаны в соглашении (президента США Джо - ред.) Байдена и (канцлера Германии Ангелы - ред.) Меркель о том, что они не допустят злоупотреблений на рынке после запуска "Северного потока-2", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что Украина наблюдает за этим процессом и старается понять, является ли это соглашение "красной линией". По ее словам, на сегодняшний день видно, что для американских и немецких партнеров все еще существует прямая угроза срыва контрактов и требования идти в обход Украины, необоснованная цена на газ, политическая цена - это не "красная линия", это не элемент гибридной войны.

"Поэтому я считаю, что мы также начать разговор, чтобы определить "красные линии" для Украины, ЕС, США и Германии для внедрения этого проекта ("Северного потока-2")", - подчеркнула Стефанишина.

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