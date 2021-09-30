 

Кто вернул Лещенко в составе набсовета "Укрзализныци" не знают в Мининфраструктуры

Политика Сегодня, 11:1289
Кто вернул Лещенко в составе набсовета "Укрзализныци" не знают в Мининфраструктуры

В Министерстве инфраструктуры Украины не смогли дать ответ на вопрос о том, кто рекомендовал кандидатуру экс-журналиста и бывшего нардепа Сергея Лещенко на восстановление в составе наблюдательного совета акционерного общества (АО) "Укрзализныця".

Также ведомство не предоставило копию представления на назначение, объяснив это тем, что Мининфраструктуры не является органом управления "Укрзализныци" и распорядителем информации. Об этом идет речь в ответе ведомства на запрос журналистов, передают "Украинские новости".

"Согласно п. 26 Устава АО "Укрзализныця" [...] основателем АО "Укрзализныця" является государство в лице Кабинета Министров Украины, управление корпоративными правами государства относительно АО "Укрзализныця" осуществляет Кабинет Министров Украины.

Таким образом, Министерство инфраструктуры Украины не является органом управления АО "Укрзализныця", не является распорядителем запрашиваемой информации", - говорится в ответе.

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Теги: news, новости, Украина, Лещенко, УЗ, Набсовет, 7dniv, 7dnivinfo  
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