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Политика Сегодня, 10:5298
Зеленский ровно год назад обещал покинуть пост президента, если не прекратится война на Донбассе

Ровно год назад президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью изданию ВВС обещал покинуть пост главы государства, если конфликт на Донбассе не будет остановлен.

Об этом напомнило издание "Украинские новости" во вторник, 12 октября.

"...Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами...", - говорил президент в интервью ВВС 12 октября 2020 года.

При этом Зеленский тогда заявлял, что верит в возможность договориться с российским коллегой Владимиром Путиным и вернуть Крым с Донбассом.

Напомним, в прошлом году Владимир Зеленский посетил Британию с рабочим визитом. Во время того визита он и дал интервью корпорации ВВС.

Как рассказывала "Страна", интервью с Зеленским получилось примечательным. Журналист в итоге акцентировал на том, что войну на Донбассе остановить не удалось, с Путиным договориться нельзя, что экс-президент США Дональд Трамп шантажировал Киев, а глава государства "утратил мужество в борьбе с коррупцией" и уволил "реформаторов" из власти.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Донбасс, 7dniv, 7dnivinfo  
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