Своим новый советником Зеленский назначил Алёну Вербицкую

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алену Вербицкую своим советником - уполномоченным президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.
Соответствующий указ №531/2021 опубликован на сайте президента.
"Назначить Вербицкую Алену Николаевну советником - уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников", - пишется в указе.
Алена Вербицкая - советник заместителя руководителя Офиса президента Украины, глава Консультативного совета по вопросам защиты прав защитников Украины.