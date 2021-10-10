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Политика Вчера, 21:5856
Своим новый советником Зеленский назначил Алёну Вербицкую

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алену Вербицкую своим советником - уполномоченным президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

Соответствующий указ №531/2021 опубликован на сайте президента.

"Назначить Вербицкую Алену Николаевну советником - уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников", - пишется в указе.

Алена Вербицкая - советник заместителя руководителя Офиса президента Украины, глава Консультативного совета по вопросам защиты прав защитников Украины.

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Теги: news, новости, Украина, Вербицкая, 7dniv, 7dnivinfo  
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