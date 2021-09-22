На завтра заседание СНБО созывает Зеленский

В пятницу, 15 октября, в Киеве состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Совет соберется в 16:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО на своей странице в Fаcebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 в 16:00 в г. Киев заседание СНБО Украины (Офис Президента Украины)", - сказано в сообщении.

Всех членов Совета нацбезопасности проинформировали о дате, месте и времени грядущего заседания.