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Политика Сегодня, 12:0286
На следующей неделе Зеленский планирует провести совещание по поводу усиления кадров на таможне

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в начале следующей недели провести совещание при участии руководителя Государственной таможенной службы, министра финансов, председателя Службы безопасности Украины и представителей других ведомств.

На совещании намерены рассмотреть вопрос усиления кадрового обеспечения на таможне.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В Офисе президента также рассказали, что в ходе заседания СНБО 15 октября были заслушаны доклады руководителей Одесской таможни и представителей СБУ и МВД Одесской области по вопросу противодействия контрабанде.

Согласно отчету, поступления в госбюджет выросли на 47 млрд грн, однако есть информация, что люди, которые ранее оказались под санкциями, не прекратили своей деятельности полностью.

Весной этого года глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин заявил, что в ведомстве планируют создать собственную службу детекторного контроля работников.

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