Обсудить евроинтеграционные законы на внеочередном заседании 21 октября может Рада

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание в четверг, 21 октября.

По предварительным данным, оно будет посвящено евроинтеграционным законам. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук во время Согласительного совета, который проходит в Киеве сегодня, 18 октября.

"Есть предварительная инициатива, которая, я думаю, будет в ближайшее время высказана в соответствующем письме, что, возможно, на этой неделе будет дополнительная внеочередная сессия, которая посвящена евроинтеграционным законам. Возможно, она будет в четверг, поэтому прошу тоже скорректировать деятельность ваших фракций и групп", - сказал Стефанчук.

На рассмотрение парламента планируют вынести более десяти вопросов, связанных с интеграцией Украины в Европейский Союз.