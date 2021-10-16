 

Как Зеленский сознался в преступлении, подтвердив информацию по своим офшорам

Политика Сегодня, 18:1364
Как Зеленский сознался в преступлении, подтвердив информацию по своим офшорам

Владимир Зеленский вчера впервые прокомментировал "досье Пандоры". Там рассказывается, что он владел и, похоже, контролирует и сейчас, сеть офшорных компаний.

На них ближайшие соратники будущего президента оформляли элитные квартиры в Лондоне, а также получали многомиллионные выплаты от фирм Игоря Коломойского. Участвуя таким образом, вполне возможно, и в операциях по выводу средств из "Приватбанка". А также, не исключено, - и в отмывании денег.

После скандала прошло две недели, и все это время Зеленский официально ничего не комментировал. И вот, наконец, он вышел с позицией по этому скандалу. 

Проанализировали заявления президента и разобрались, какие к ним вопросы. 

"Мы структурировали бизнес". Что заявил Зеленский

Об офшорном скандале Владимир Зеленский высказался в передаче "Факты недели" на телеканале ICTV. Он заявил, что ничего нового не увидел, а за публикациями якобы стоит Петр Порошенко.

"Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю вам как профессионал. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: "Деньги "Квартал" получал от "ПриватБанка", от Коломойского".

Все это старая история, я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радует, что ни одной новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня,  как на президента Украины, ничего товарищ Петро так и не нашел. Это радует немножечко", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что офшоры были необходимы для защиты от украинской налоговой. Мол, во времена президента Януковича все так "структурировали" свой бизнес.

"Тогда все структурировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный со СМИ. Все каналы имели компании за рубежом, абсолютно все. Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. У "Квартала 95" была сатира, все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам если не ежедневно, то еженедельно, и для таких вещей было "структурирование бизнеса" студии "Квартал-95"", - сообщил Владимир Зеленский.

При этом он отрицал, что помогал Коломойскому выводить средства из "Привата": "Отмыванием денег ни в 2019 году, ни с 2012 года, ни с 2001-го не занимался ни я, ни один член студии "Квартал-95"".

Что означают слова Зеленского?

Вычленим главное из сказанного президентом.

Факт наличия офшоров он признал. Причем не вообще, а именно в редакции Pandora Papers. То есть - с существованием неизвестной доселе фирмы Maltex Multicapital Corp, расположенной на британских Виргинских островах. 

Именно эта фирма является главным элементом офшорной империи "Квартала", на нее оформлены права на интеллектуальную собственность студии. Также именно Maltex была реципиентом средств "Приватбанка". 

По крайней мере, этот стержневой момент расследования Зеленский не опроверг, чего бы следовало ждать, будь данная информация фейковой. 

Признание Зеленского подводит к очень нехорошим для президента выводам. 

Во-первых, он солгал в декларации.

По данным Pandora Papers, в апреле 2019 года Зеленский продал долю в компании Сергею Шефиру. При этом он не указал этой компании ни в декларации от 30 января 2019 года (когда подал заявку на регистрацию в ЦИК), ни в той, которую подал в день инаугурации. 

Это подпадает под статью 366-1 уголовного кодекса - декларирование недостоверной информации.  

Во-вторых, Зеленский признал, что старался не платить налоги в Украине (он говорил, что прятал свои активы именно от налоговой). Разговоры же о том, что его бизнес якобы хотели отобрать - это просто разговоры, и никакими фактами они не подтверждены. 

Более того - с Януковичем у Зеленского, как известно, были достаточно ровные отношения: Зе сам рассказывал, как они вместе выпивали, а также о том, что президент ему предлагал 100 миллионов долларов.

Ну, и наконец - непонятно, как бы его бизнес могли "рейдернуть". Ведь главный актив - это сами "кварталовцы": актеры и сценаристы. И если даже забрать у них все компании, они просто откроют новые и будут работать с ними. 

То есть - это чистая налоговая оптимизация, которая продолжалась и после Януковича при Порошенко, и продолжается до сих пор - с учетом того, что офшоры не ликвидированы. Хотя бояться рейдерства "Кварталу" при Зеленском-президенте было бы как-то странно. 

В общем, получился такой себе сеанс саморазоблачения. 

Ну, и нет ответа от Зеленского на еще один важный вопрос: за что фирмы Коломойского перечисляли офшорам "Квартала" деньги? Были ли их источником кредиты "Приватбанка" - и куда потом эти деньги ушли?

Без ответа на эти вопросы версия о соучастии Зеленского в вымывании (с последующим отмыванием) денег из "Приватбанка" будет доминирующей.

Будет ли новый компромат?

Логично будет предположить, что офшорная империя Зеленского продолжает работать - или как минимум работала до скандала с "Пандорой".

По крайней мере, о закрытии тех компаний ничего не известно - и, скорее всего, если бы их деятельность прекратили, то эту информацию бы уже обнародовали по каналам Банковой. 

Поэтому нельзя исключать, что у западных спецслужб, которые организовали утечку Pandora Papers, есть данные и о более свежем периоде работы Maltex, да и других компаний из орбиты "Квартала". То есть уже во время президентства Владимира Зеленского. 

И это может стать второй частью "офшоргейта" против украинского президента. 

Тем более что предпосылки для него имеются. Откаты от "Большой стройки" и других проектов куда-то стекаются. Не факт, что они идут на уже засвеченные офшоры, возможно они поступают на новые фирмы, оформленные на подставных лиц - "фунтов".

Но так или иначе они в поле зрения западных органов мониторинга однозначно попадают. И это вопрос времени, когда их вычислят и выложат по ним полное досье. А возможно и уже вычислили. Но просто выдают порциями, по мере необходимости.

Тем более медийные атаки на Зеленского с Запада пошли на удивление кучно. Помимо уже известных, недавно с критической статьей вышел американский журнал Forbes, назвавший Украину "коррупционной Саудовской Аравией".

Кроме второй части по офшорам, свет может увидеть и новое расследование по "вагнеровцам", где будет сказано, что операцию по ним "слил" Офис президента. Не исключено, что именно поэтому Зе в конце октября внезапно засобирался в Британию. Откуда идет львиная доля негативных сигналов против президента. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, офшоры, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Зачем президент после скандалов с офшорами собрался с визитом в Лондон
Зачем президент после скандалов с офшорами собрался с визитом в Лондон
16-окт-2021, 14:28
Что осталось за кадром расследования
Что осталось за кадром расследования "Досье Пандоры"
4-окт-2021, 21:18
Как новый офшорный скандал ударит по президенту и его окружению
Как новый офшорный скандал ударит по президенту и его окружению
4-окт-2021, 14:40
The Guardian пишет об офшорах, скрытых активах и квартирах в Лондоне Зеленского и его приближенных
The Guardian пишет об офшорах, скрытых активах и квартирах в Лондоне Зеленского и его приближенных
3-окт-2021, 22:34
Зеленский заявил что по делу
Зеленский заявил что по делу "вагнеровцев" надо допросить Порошенко"
3-окт-2021, 15:51

Последние новости

19:34
События
Победив в чемпионате по Dota 2 двое украинцев стали долларовыми миллионерами
19:03
События
Создатель знаменитых турецких ударных беспилотников Bayraktar умер в Стамбуле
19:01
События
Баннеры с фразой "Да, мы один народ" неизвестные вывешивают в южных областях Украины
18:59
Политика
Подписать скандальный закон об олигархах вопреки решению КСУ собирается Стефанчук
18:47
События
Как Днепр живет в красной зоне
18:13
Политика
Как Зеленский сознался в преступлении, подтвердив информацию по своим офшорам
18:06
Экономика
На участие в сертификации "Северного потока-2" подал заявку "Нафтогаз"
16:16
События
Как захват пленного из "ЛНР" изменит конфликт на Донбассе
15:35
Экономика
С начала года ВВП Украины вырос на 2,9%
14:56
События
Сроки окончания пандемии назвали в ВОЗ
14:54
События
Транзит газа через Украину в ноябре увеличивать "Газпром" не будет
14:52
Политика
Орган, который рассмотрит отставку главы Комитета Рады Третьяковой назвал спикер Стефанчук
12:09
Политика
Обсудить евроинтеграционные законы на внеочередном заседании 21 октября может Рада
10:26
События
В Ирпене ультраправые из С14 зиговали на портрет главы "Муниципальной стражи"
10:24
События
Уже восемь часов под Ровно пылает мусорный полигон коммунального предприятия
10:22
Политика
На предложение Зеленского обменять его на пленных украинцев ответил Медведчук
10:20
События
Под Пермью в школе шестиклассник открыл стрельбу из ружья отца, желая отомстить однокласснице
10:18
События
Еще четыре области Украины с понедельника перешли в режим "красной" зоны эпидопасности по COVID-19
10:17
События
В российском поселке Сарс ученик устроил стрельбу в школе, но был быстро обезоружен
10:08
События
Украинца, который набил курьерский фургон нелегалами из Ирака задержали в Польше

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 октября 20212085
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 октября 20211846
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 октября 20211040
В Украине появится Lidl – немецкая сеть супермаркетов с низкими ценами1026
Зачем президент после скандалов с офшорами собрался с визитом в Лондон746
Отменить результаты голосования за закон об олигархах призвали в "Голосе"466
Показательные рейды и штрафы для нарушителей карантина анонсируют в Минздраве447

Досуг

Как выбрать хороший интернет-магазин: покупка техники без рисков
Как выбрать хороший интернет-магазин: покупка техники без рисков
Количество интернет-магазинов растет не по дням, а по часам. Новые виртуальные торговые точки открываются регулярно. Покупатели узнают о них из рекламы в социальных сетях или на популярных новостных сайтах.
Сегодня, 14:4969
Как сэкономить на продуктах без ущерба для здоровья
Как сэкономить на продуктах без ущерба для здоровья
Среднестатистический украинец тратит на покупку продуктов не менее половины, а в некоторых случаях 2/3 семейного бюджета. С учетом того, что цены растут как на дрожжах, доля таких расходов стремительно увеличивается.
Сегодня, 14:4180
Не только в Америке: как работает сервис поздравлений от украинских знаменитостей
Не только в Америке: как работает сервис поздравлений от украинских знаменитостей
В 2017 году в США создали сервис Cameo, где предложили пользователям заказывать видеоролики от звезд. В заявке необходимо описать адресата и указать текст обращения. Стоимость стартует от $25.
Сегодня, 14:3977
Как получить «чистый» звук от проигрывателя винила?
Как получить «чистый» звук от проигрывателя винила?
Не случайно, новое поколение ценителей музыки, которые росли в эру цифрового формата, проявляют неподдельный интерес к другим форматам из недалекого прошлого. Речь идет о виниле
Сегодня, 14:2776
Горящие путевки осенью: топ-3 экзотических направления для выгодных каникул
Горящие путевки осенью: топ-3 экзотических направления для выгодных каникул
Горящие путевки в теплые края — лучший способ сменить осеннюю дождливую прохладу на яркое солнце и лазурь морской глади.
16-окт-2021, 15:36179
Как правильно выбирать колеса для тележки
Как правильно выбирать колеса для тележки
В разнообразии современных колес для тележек очень просто растеряться. А ведь правильный выбор весьма важен. Если установить первые попавшиеся колесные опоры, можно не только вывести оборудование из строя, но и причинить вред тому.
15-окт-2021, 20:22255

События

Победив в чемпионате по Dota 2 двое украинцев стали долларовыми миллионерами
Победив в чемпионате по Dota 2 двое украинцев стали долларовыми миллионерами
Два украинца - Илья "Yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков одержали победу в гранд-финале крупнейшего турнира по Dota 2 "The International 10".
Сегодня, 19:3466
Создатель знаменитых турецких ударных беспилотников Bayraktar умер в Стамбуле
Создатель знаменитых турецких ударных беспилотников Bayraktar умер в Стамбуле
В понедельник, 18 октября, в Турции на 72-м году жизни скончался Оздемир Байрактар, председатель правления компании Baykar, известной своими ударными беспилотниками Bayraktar.
Сегодня, 19:0374
Баннеры с фразой "Да, мы один народ" неизвестные вывешивают в южных областях Украины
Баннеры с фразой "Да, мы один народ" неизвестные вывешивают в южных областях Украины
По югу Украины неизвестные вывешивают баннеры с одной фразой "Да, мы один народ".
Сегодня, 19:0164
Как Днепр живет в красной зоне
Как Днепр живет в красной зоне
Днепр с сегодняшнего дня, 18 октября, перешел в красную зону карантина. Замдиректора городского департамента здравоохранения Юлия Виклиенко рассказала что изменилось в городе.
Сегодня, 18:4786
Как захват пленного из "ЛНР" изменит конфликт на Донбассе
Как захват пленного из "ЛНР" изменит конфликт на Донбассе
На Донбассе новое ЧП. После того, как Украина захватила в районе разведения войск офицера "ЛНР", под угрозой оказалась работа миссии ОБСЕ в регионе.
Сегодня, 16:16106
Сроки окончания пандемии назвали в ВОЗ
Сроки окончания пандемии назвали в ВОЗ
Мир может выйти из пандемия COVID-19 уже в 2022 году, но при этом коронавирус не закончится.
Сегодня, 14:56120
7 Днів