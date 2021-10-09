Подписать скандальный закон об олигархах вопреки решению КСУ собирается Стефанчук

Новый спикер Верховной Рады Стефанчук собирается подписать скандальный закон об олигархах, несмотря на то, что, по словам Дмитрия Разумкова, согласно решению Конституционного суда, это должен делать он.

Об этом Стефанчук заявил в ходе брифинга в понедельник, 18 октября.

"О довольно растиражированной информации, которая может подписывать только председатель, при котором принимался законопроект, то мне кажется, что эта информация не соответствует действительности, так как ни одна статья регламента, ни статья Конституции Украины не предусматривает именно такой порядок, и это абсолютно логично. Потому что председатель Верховной Рады - это просто должность, которая должна иметь преемственность", - сказал Стефанчук.

Отметим, что закон об олигархах был принят с двумя взаимоисключающими поправками. По одной из правок статус олигархов определяет СНБО, по второй - специальная парламентская комиссия с последующим утверждением решения через НАПК.