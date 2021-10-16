В том что до конца года Украина получит руководителя САП заверил Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что до конца года у Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) наконец-то появится глава, а комиссия по его отбору ускорит работу.

Об этом президент сказал в большом интервью телеканалу ICTV.

"Сейчас при некоторых изменениях в руководстве Верховной Рады мы ускорим голосование второго чтения закона о НАБУ, это будет точно. Уверен, что мы проголосуем за этот закон на следующей неделе. Относительно нового руководителя САП я также был удивлен тем, что комиссия не может собраться до окончательного этапа конкурса. Мы немного поработали. Я думаю, что в ближайшие дни эта комиссия соберется и также у нас будет завершен конкурс. В этом году мы наконец получим прокурора САП", - сказал Зеленский.