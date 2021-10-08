Новым первым вице-спикером Рада выбрала Александра Корниенко

Верховная Рада Украины, во вторник, 19 октября, проголосовала за первого вице-спикера парламента.

Им стал Александр Корниенко, нынешний глава партии "Слуга народа". За него проголосовало 256 народных депутатов.

Вот как распределились голоса за кандидатуру Корниенко по фракциям.

Телеграм-канал "Политика Страны" прокомментировал итоги голосования.

Распределение голосов традиционные - голоса "за" дали "Слуги народа" и две коммерческо-олигархические группы - "За будущее" (Коломойский) и "Довира" (подконтрольна агроолигарху Веревскому и ряду других бизнесменов).