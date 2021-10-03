О чем новое интервью Зеленского

Вчера телеканал ICTV показал полную версию интервью с президентом Владимиром Зеленским. Там он впервые прокомментировал офшорный скандал.

А также рассказал, что будет с газом этой зимой и как поступят со скандальным законом против олигархов, который Рада приняла с ошибками.

"Страна" разобрала новое интервью президента и вычленила главные моменты.

Газ не для всех и "Северный поток-2"

Началось интервью с вопроса отопительного сезона. Начало которого упирается в цену на газ.

Как оказалось, обещанная центральными властями стоимость топлива по 7 гривен за кубометр почти никому не доступна. "Нафтогаз" не является на тендеры и не подписывает договора с теплокоммунэнерго.

В итоге на местах вынуждены покупать газ по 20-30 гривен или дороже - и объявлять чрезвычайные ситуации в энергетике (чтобы обойти процедуру тендера).

Зеленский во время интервью сначала попытался успокоить, что газа хватает, и по приемлемой цене. Но потом заявил, что некоторые города могут не получить газ по льготной цене, зафиксированной в меморандуме с "Нафтогазом".

"Это может быть, если те или иные представители местной власти не успеют сделать все шаги, которые они ответственно пообещали и должны исполнить", - туманно заявил Зеленский.

Также он заявил, что есть препятствия есть не только технико-юридические, но и политические по некоторым представителям местных властей. То есть президентом фактически изложена формула "газ в обмен на политическую лояльность".

А меморандум с регионами, как и ожидалось, стал акцией, направленной на шантаж мэров и принуждение их к послушанию. К слову, Зе ни разу во время интервью не стал обещать цены, которая в этом меморандуме указана.

"На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими ценами", - только и заявил президент.

Правда, буквально через пару минут Зе сам же начал себя опровергать.

Отвечая на собой же поставленный вопрос - "Хватает ли у нас газа для общества на зиму?" - он ответил: "Его мало, потому что мы не понимаем, что будет дальше. Следующая зима также обязательно придет и в Украину, и в мир. А также, когда закончится у нас контракт на транзит российского газа Украиной в 2024 году. Что будет 1 января 2025 года? Это также очень серьезный вызов".

Последние цитаты касались также запуска "Северного потока-2". Зеленский, к слову, хоть и продолжает называть его "энергетическим оружием", но уже не призывает его остановить - видимо, понимая, что это нереально. Зато появился новый нарратив: Украина требует, чтобы газопровод не был до конца заполнен (то есть, чтобы выполнялись нормы третьего энергопакета ЕС). Видимо, пытаясь таким образом сохранить транзит.

Но Россия наверняка уже готовит компании, которые смогут выступить альтернативными поставщиками одного и того же газа. И нормы энергопакета скорее всего таким образом будут обойдены.

Офшоры и отмывание денег

Цитаты президента об офшорном скандале мы анализировали еще вчера. Вкратце их суть такова. Зеленский не опроверг ни одного факта из расследования Pandora Papers и заявил, что пытался защитить свой бизнес от рейдерства. То есть по сути все подтвердил.

Таким образом он фактически признался в существовании не указанных в его декларации офшорных компаний, что является уголовным преступлением.

А объяснения о якобы рейдерстве никакой критики не выдерживают: Зе был в отличных отношениях с Януковичем, да и офшоры его не закрылись ни при Порошенко, ни при самом Зеленском.

В полной версии интервью гарант добавил подробностей. Он прокомментировал 40 миллионов долларов, которые выплачивались из кредитов "Приватбанка" через фирмы-прокладки Коломойского на офшорные счета компаний "Квартала". Зеленский заявил, что это были деньги за кинопродукцию. И такие проплаты шли не по инициативе его студии, поскольку были ей, мол, невыгодны.

"Если мы говорим о том, выгодно ли это для артистов, для продюсеров, для киношников - все это невыгодно... Если тебе что-то заказывали, то когда тебе платили деньги, в Украине должны были перечислять с налогом, для тебя это выгодно и это правильно. Ты получал деньги и оплачивал налоги.

Что происходило за границей? За границей тебе оплачивали деньги без налога. Это было тебе невыгодно, потому что нужно объяснять, откуда эти деньги. Второе: ты получаешь ту же сумму, но ты живешь тут, и твои дети тут. Ты выходишь деньги в Украину. И, заводя деньги в Украину, ты оплачиваешь налоги. То есть это просто невыгодно любому производителю телевидения", - объяснил Зеленский.

Впрочем, это объяснение отдает лукавством. Деньги на офшоры уводят, чтоб не платить в Украине налог на прибыль (в случае с предприятиями) или же подоходный налог (в случае с физлицами). А потом их можно с офшоров заводить обратно в Украину как "иностранные инвестиции" без всяких налогов.

Или не заводить. Зе и его команда, похоже, как раз по второму варианту и жили, покупая на офшорные деньги элитную недвижимость в Лондоне и в Италии.

Закон об олигархах

Из ответов президента становится понятно, что на Западе к законопроекту об олигархах, который недавно принял парламент, отношение прохладное.

У Зеленского спросили, почему ЕС в меморандуме с Украиной двойственно отозвался о законе про олигархах. Напомним, Европа заявила, что законодательство по деолигархизации должно быть "юридически обоснованным". Явный намек, что нынешний законопроект не является таковым.

На это Зеленский заверил, что в частных беседах еврочиновники закон хвалят. Но почему его не упомянули в решении саммита - не объяснил.

Требование юридической обоснованности скорее всего касается двух моментов. Первый - усиления роли СНБО, которое вряд ли может нравиться Евросоюзу. Второй - истории с взаимоисключающими правками: по ним, статус олигарха определяет и НАПК, и Совбез.

Зеленский пообещал, что юридическую коллизию с правками решат в Раде в течение двух недель. После этого он подпишет закон и направит его в Венецианскую комиссию, о чем уже договорился с ее руководством. Здесь интересный момент: президент рассказал, что звонил в Венецианку и просил не рассматривать проект, направленный туда бывшим спикером Дмитрием Разумковым после первого чтения.

В общем, пока непонятно, выставлялись ли Зеленскому какие-то требования Запада по этому законопроекту (разумеется, там заинтересованы отдать эти функции "своей" антикоррупционной вертикали). И в каком виде по итогу президент этот документ подпишет. Будем следить за его судьбой, которая, видимо, определится в ближайшие недели.

Новое обещание по главе САП

По избранию антикоррупционного прокурора - еще одно требование Запада - Зеленский обещает сделать так, чтоб конкурсная комиссия, которая ранее саботировала процесс, наконец собралась уже на этой неделе.

"Относительно нового руководителя САП, я также был удивлен тем, что комиссия не может собраться для окончательного этапа конкурса. Мы немного поработали. Я думаю, что в ближайшие дни эта комиссия соберется и также у нас будет завершен конкурс. В этом году мы наконец получим прокурора САП", - сказал Зеленский.

"Немедленное" избрание спецпрокурора было прямо записано в итоги встречи Зе и Байдена в США. Для Запада важно, чтоб его люди были во главе двух органов - НАБУ (там уже есть Сытник) и САП (место пока вакантно и должно быть как раз и заполнено по итогам конкурса).

И уже второй месяц это условие не исполняется. Но, видимо, под давлением "офшоргейта" и других медийных ударов со стороны западных СМИ Зеленский решил пойти на попятный.

Но пойдет ли - посмотрим. Такие обещания президент уже давал и неоднократно нарушал.

В конце концов, поставив во главе САП человек, которого требует Запад Зеленский фактически сам себя подвешивают на крючок. Потому что затем, если в том будет интерес американцев, САП и НАБУ могут возбудить уголовные дела против ближайшего окружения президента. Например, после Шефира и Ермака с избранием им меры пресечения в виде взятия под стражу. И отправить их в тюрьму. Что, фактически, обрушит всю вертикаль власти Зеленского и обнулит его перспективы переизбраться на второй срок. В такой ситуации для него будет задача максимум самому не получить тюремный срок.

На Банковой это, очевидно, понимают, а потому и пытаются максимально оттянуть процесс.

Дело Медведчука и неприкасаемый Порошенко

Касаясь угольного дела Медведчука, у Зеленского спросили - кто те высшие должностные лица государства, которые участвовали в закупках угля у "ДНР" и "ЛНР"? Напомним, глава СБУ Баканов прямо заявил, что это экс-президент Порошенко и бывшая глава НБУ Гонтарева.

Зеленский от ответа на вопрос ушел. Он заявил, что "понимает, о каких чиновниках идет речь, но это нужно доказать". При этом вина Медведчука для него, судя по всему, доказательств не требует.

"Это серьезные обвинения. Скажем так, я бы не хотел сейчас сообщать какую-либо информацию, которую затем будут использовать адвокаты "товарища" Медведчука и его бывшего патрона в этом деле, или патронов", - сказал президент.

То есть он намекает, что Порошенко может "подчистить хвосты", если Зеленский сейчас что-то расскажет.

Однако очевидно, что подозрение Медведчуку уже заставило его это сделать. И чем дольше власть выводит бывшего президента из-под удара и не вручает ему подозрений - тем проще Порошенко будет "отпетлять" от этой ситуации.

В общем-то неприкасаемый Порошенко - это главное доказательство того, что "угольное дело" имеет чисто политический характер. И не ставит целью вскрывать какие-то схемы прошлой власти. Детальнее о нем - в нашем материале.

Также Зеленский заявил, что готов обменять Медведчука в Россию, если та официально подтвердит, что он имеет российский паспорт. По сути это политика взятия заложников, которую президент официально одобряет и поддерживает - хотя вина главы политсовета ОПЗЖ в суде не доказана.

Медведчук на это уже заявил, что российского гражданства не имеет и ни на какие обмены не пойдет.

"То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство", - заявил Медведчук.

Как Украина будет вступать в ЕС

Зеленский обрисовал, как Украине устраивают дипломатический "футбол" по поводу членства в ЕС.

На словах Украине все говорят, что "за". Но кивают, что это другие страны не хотят. И когда Киев обращается в эти государства, там наоборот кивают на соседей.

Президент Украины затем поделился идеей, чтобы все 27 стран ЕС подписали с Киевом двусторонние декларации о том, что видят Украину в Евросоюзе.

По его словам, уже четыре страны подписали такие декларации, еще три документа будут подписаны в ближайшее время. "То есть уже будет семь стран из 27. Шаг за шагом мы это сделаем. Я очень этого хочу, поэтому будем двигаться вперед", - сказал Зеленский.

Правда, как эти ни к чему не обязывающие документы приблизят вступление в ЕС - президент уточнять не стал. Видимо, понимая, что ответ здесь один - никак.