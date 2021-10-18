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Политика Сегодня, 14:4063
Ответ Президенту Зеленскому по поводу моего гражданства и «уникальной» идеи обмена

У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я ‒ гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии.

Уверен в своей невиновности и буду бороться за восстановление справедливости и торжество закона, а также за привлечение к уголовной ответственности всех тех, кто занимается преступной организацией политически мотивированного уголовного преследования и предъявлением мне незаконных обвинений. 

То, что Президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство.

Кроме того, считаю, что Президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует.

Я продолжу политическую борьбу, отстаивая идеологические принципы программы нашей партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ, несмотря на те незаконные и преступные действия, которые осуществляет власть.  И это будет борьба до победного конца, которую я буду вести в соответствии с моим главным жизненным принципом: «Делай что должно, и будет как будет».


 

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ

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Теги: news, новости, Украина, Медведчук, 7dniv, 7dnivinfo  
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