77% украинцев считают недопустим для президента иметь офшоры

После публикации расследования о причастности лидеров стран к офшорам Pandora Papers 77% украинцев заявили, что, на их взгляд, недопустимо, когда высшие должностные лица и передовые политики задействованы в подомных схемах.

При этом более половины жителей страны верят, что президент Украины Владимир Зеленрский и его партнеры обладают офшорными счетами за рубежом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи 15-18 октября опросили 1 200 украинцев старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма.

Оказалось, что 77,1% опрошенных считают, что недопустимо, когда высшие должностные лица и передовые политики владеют офшорами за границей. Считают, что в этом нет ничего плохого лишь 15,6% опрошенных.