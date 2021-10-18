 

Почему рейтинг Зеленского рухнул до уровня Порошенко

Политика Сегодня, 19:3056
Почему рейтинг Зеленского рухнул до уровня Порошенко

Новые опросы показывают, что у Владимира Зеленского серьезные проблемы с народной поддержкой. За месяц его рейтинг обвалился почти на 10%. 

Такие данные показывает октябрьский опрос Киевского международного института социологии. 

Что это значит для президента и есть ли перспективы отыграть ситуацию назад - разбиралась "Страна".  

Почему обвалился рейтинг Зеленского

Самое основное - это обвальное падение рейтинга Зеленского почти на десять процентов.

Если в сентябре за него бы проголосовали 33,3% опрошенных, то в октябре - 24,7%. Причем этот показатель даже ниже уровня июня, когда у президента было 27,3%. 

Почему рейтинг Зеленского рухнул до уровня Порошенко

Как уже отметили многие в Сети - нынешний рейтинг президента похож на результат Порошенко во втором туре президентских выборов 2019 года (24,45%). Когда Зеленский его с разгромным счетом победил. В связи с чем уже стали появляться характерные мемы.

Почему рейтинг Зеленского рухнул до уровня Порошенко

Но что стало причиной обвального падения?

Многие ответы есть в том же опросе, где украинцы высказывают свое отношение к отдельным решениям власти. Например почти 40% опрошенных негативно восприняли отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. И только 8% - положительно. 

То есть этот фактор и мог ударить по позициям Зеленского, чьи представители лоббировали снятие главы Верховной Рады. Кстати, после отставки рейтинг самого Разумкова вырос более, чем вдвое: с трех до семи процентов. Судя по всему именно эти проценты и "ушли" от Зеленского.

Показателен и раздел о "вагнеровцах". Оказалось, об этой истории знают более половины опрошенных. Причем из них - абсолютное большинство вменяют этот эпизод в вину властям.

Одни считают, что Офис президента намеренно сорвал операцию. Вторые - что Зеленский наломал дров по ошибке. Третьи пеняют на непрофессионализм украинских спецслужб (что также бумерангом бьет и по Зеленскому). То есть все так или иначе винят Зе. 

И только 7,7% людей верят в официальную версию о том, что сорвали все россияне или белорусы. 

Почему рейтинг Зеленского рухнул до уровня Порошенко

Следующий эпизод, который мог ударить по президенту - расследование о его офшорах. С историей Pandora Papers, как оказалось, знаком 61% опрошенных. Из них почти 80% считают ведение бизнеса в офшорах, если речь о политиках - недопустимым. 

А вот "ничего плохого" в этом не видят 15,6%. Забавно, что эту же риторику воспроизводит президент и его окружение, комментируя скандал. Но, как видим, также думает меньшинство украинцев. 

Почему рейтинг Зеленского рухнул до уровня Порошенко

Дальше - больше. Почти 57% украинцев верят расследованию Pandora Papers, считая, что Зеленский и сейчас владеет офшорами за границей. А также верят в то, что компании "Квартала" помогали Игорю Коломойскому выводить средства из "Приватбанка". 

Что будет дальше с рейтингом Зе?

Итак, мы видим, что громкие медийные скандалы с Зеленским резко негативно повлияли на его рейтинг. Главным образом это офшоры, о которых, в отличие от тлеющих уже год "вагнеровцев", стало известно в октябре. 

Также в октябре отправили в отставку Разумкова, который оставался единственным высокопоставленным членом Зе-команды, не имевшим негативного шлейфа ни у одной из частей политического спектра. 

Но самое интересное в том, что эти скандалы дошли до украинцев - даже несмотря на то, что Зеленский с начала года закрыл три оппозиционных телеканала и заблокировал ряд новостных ресурсов (в том числе незаконно наложил санкции и на "Страну"). 

Иными словами, политика цензуры и затыкания ртов никак не мешает компромату на президента находить путь к украинцам. 

И это означает в целом провал санкционной политики, которая, как видим, не компенсирует негатива, которого вокруг имени Зеленского все больше. То есть пятничные СНБО, задуманные изначально как пиар-акция, ничего для рейтинга президента не дают. 

По крайней мере, пока там решаются вопросы, которые рядовых украинцев почти не интересуют. Как-то преследование журналистов или россиян. Свежий пример - на предыдущем заседании Совбеза, где ввели санкции против двух сотен жителей Крыма и Донбасса за организацию выборов в Госдуму, вообще не обсуждалась катастрофа с газом, углем и отоплением - тема №1 в Украине сегодня. 

Что многое говорит об "актуальности" этих собраний в принципе. То есть рейтинг президента они не спасут. Как и новые дела о "госизменах", которые, к слову, тоже не смогли остановить падение. Здесь виден слом еще одной стратегии - заход на электоральную поляну Порошенко. Как видим, националистически настроенные избиратели не верят в искренность этих порывов. 

А, учитывая, что впереди зима и рекордные цены на газ, с которым власть пока не справляется - то на пике сезона президента может ждать очередное падение популярности. 

Тем более, что никто не отменял и другие факторы, которые тянут вниз "слуг народа". Это и вечные скандалы с депутатами (пьяное ДТП с Трухиным, Третьякова, которая порадовалась смерти коллеги), которых не карает ни фракция, ни полиция. И коррупция "Большой стройки". И в целом не меняющаяся к лучшему ситуация в стране. 

Если же Запад продолжит сливать компромат на президента, то тренд на падение рейтинга продолжится. Спасти его могут лишь решительные шаги на тарифном фронте, а также по Донбассу. Но в первой теме Банковая лишь имитирует деятельность, а по второй - делает противоположные вещи, лишь раздувая конфликт. 

Падение же рейтинга может иметь и серьёзные политические последствия.

Так как одной из основ его власти до сих пор было распространённое представление, что у него лучшие шансы из всех кандидатов победить на выборах президента. Тенденции, однако, говорят о другом.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Рейтинг, 7dniv, 7dnivinfo  
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