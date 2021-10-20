 

Шмыгаль заявил что меморандум с "Нафтогазом" не касается частных школ и больниц

Политика Сегодня, 13:4057
Шмыгаль заявил что меморандум с "Нафтогазом" не касается частных школ и больниц

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что меморандум между правительством и "Нафтогазом" касается только бюджетных учреждений, а значит частные школы, детские сады и больницы будут покупать газ по рыночной цене, которая достигла 40 грн за куб. м.

Об этом глава украинского правительства сказал в ходе часа вопросов к правительству.

По его словам, учреждения и организации, которые финансируются из государственного и местных бюджетов и имеют собственные котельные, после подписания Меморандума получили предложение цены на газ в размере 13,8 грн за куб. м.

"В принципе, все государственные учреждения будут иметь эту цену. Если это частный бизнес, частные заведения, то это будет рыночная цена", - сказал Шмыгаль.

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Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, 7dniv, 7dnivinfo, меморандум, Нафтогаз, газ  
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