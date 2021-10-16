Почему Украина решила поделиться с Молдовой газом, которого не хватает нам самим

В Украине обсуждают решение СНБО одолжить Молдове газ.

После окончания контракта с "Газпромом" соседняя страна испытывает нехватку топлива. Поэтому на Банковой решили поставлять Кишиневу газ без оплаты - хотя и с последующей отдачей тем же газом.

Это вызвало вопросы в самой Украине, где миллионы людей еще сидят без отопления, а в школах и садиках замерзают, поскольку местные власти не могут потянуть высокие цены на газ. И даже больницам власти не хотят давать бесплатный газ.

Разбирались, что заявили в СНБО, что может стоять за этим решением и что об этом пишут украинцы в соцсетях.

Что решили на заседании СНБО и почему

На брифинге по итогам заседания 22 октября пресс-секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина бесплатно предоставит газ Молдове, где из-за энергетического кризиса объявили режим ЧП. При этом газ отпустят в долг, но не за деньги. Позже Кишинев вернет поставленный ресурс.

По словам Данилова, с такой просьбой к Киеву обратилась в письме молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица.

"Премьер-министр Украины получил письмо от своего коллеги с просьбой помочь газом во избежание сложной ситуации, сложившейся с учетом того шантажа, который сейчас там делает "Газпром"", – сообщил Данилов.

Причина газового кризиса в Молдове - истечение контракта с "Газпромом", который не сумели переподписать.

Переговоры в Москве длились два дня, но молдавская делегация отбыла на родину ни с чем. Российская сторона настаивала на рыночной цене и скидке в 25% с условием, что Молдова вернет долг - 700 миллионов долларов. В Кишиневе эти условия не приняли. И требовали себе скидку в 50%, на которую Россия не согласилась.

Контракт с "Газпромом" на поставку газа был заключен в 2006 году. С тех пор он ежегодно продлевался. Но сейчас, без договора, Молдова покупала российский газ за 790 долларов за тысячу кубометров, что почти в три раза дороже, чем в начале года, когда газ для Кишинева стоил 250 долларов.

Из-за возникшего газового кризиса парламент Молдовы объявил чрезвычайное положение на один месяц (потребности молдавской энергосистемы в газе в октябре покрыты лишь на 67%).

Политическая подоплека кризиса - в смене власти на территории Молдовы. Там дружественного к России президента Игоря Додона сменила прозападная Майя Санду, которой Москва ничем не обязана (хотя, как видим, и предлагала скидку).

Дисконт в 25% украинский СНБО назвал "шантажом Газпрома" и поэтому предложил свою помощь. Однако у этого бескорыстия могут быть и другие причины.

Telegram-канал "Политика Страны" предположил, что одной возможных причин такой неожиданной доброты может быть история с похищением украинскими спецслужбами судьи Николая Чауса. Участие украинских разведчиков в этой спецоперации молдавскими силовыми структурами было зафиксировано и расследовано.

И лишь по политическим соображениям президент Молдовы Майя Санду не дала хода этой истории, которая была чревата не только крупнейшим международным скандалом, но и уголовными делами против многих украинских топ-чиновников, в перспективе включая и Владимира Зеленского.

Поэтому газовая помощь Молдове - вряд ли единственный дружественный шаг Киева в сторону Кишинева. Какие-то процессы могут идти непублично. Но нынешнее решение Совбеза трудно объяснить чем-то еще.

"Это чистая госизмена". Что пишут в соцсетях

Известные украинцы в соцсетях обсуждают вчерашнее решение СНБО по газовой помощи Молдове. Мягко говоря это вызвало как минимум удивление.

С одной стороны звучат вопросы, почему Кишиневу не помогает его ближайший патрон в Евросоюзе - Румыния. С другой - почему Киев, который свои школы и садики обогреть не может, взялся за помощь молдавским.

"Итак, у Зеленского решили, что Украина милостиво одолжит Молдове газа на отопительный сезон. Денег брать не будут: мол, потом вернёте.

У меня такой вопрос: а почему одолжить газа Молдове не может Румыния, которая типа планирует эту самую Молдову интегрировать?

А я вам расскажу, почему: потому что Румыния - белые люди. А Украина - колония, которую белые люди используют в своих интересах" - написал журналист Юрий Ткачев.

"Поможем афганцам, детям Африки и беженцам Азии. Что движет украинской властью - загадка подобная секрету букета молдавского вина Изабелла" - прокомментировал телеведущий Макс Назаров.

"Сложно было придумать что то худшее, чем одалживание газа Молдове на фоне падения рейтингов власти.

Я, кстати, не совсем понял, по какой причине Молдова обратилась с этой просьбой к Украине, а не к своему патрону- Румынии" - написал нардеп Макс Бужанский.

"Кстати, если вместе с газом одолжить Молдове самого Данилова, сделка сразу приобретает характер интересной" - добавил он.

"Подарить газ молдаванам, когда в самой Украине закрывают школы из-за дефицита средств на отопление - это чистый состав преступления по статье 111 "Государственная измена". Причём для все членов СНБО, кто за это проголосовал. Негодяи" - написал депутат от ОПЗЖ Олег Волошин.