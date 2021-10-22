Консультации с 9 странами, послов которых Эрдоган решил сделать нон грата объявила Германия

Берлин принял к сведению заявление турецкого президента Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата послов 10 стран, в том числе Германии.

В ведомстве добавили, что в настоящее время активно консультируются с девятью другими затронутыми странами.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на заявление МИД Германии в субботу, 23 октября.

Посольства 10 стран: Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавалу.

После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Эрдоган заявил, что дал указание главе МИД немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата.

Турецкое внешнеполитическое ведомство на момент публикации новости не прокомментировало заявление Эрдогана.

Некоторые немецкие политики уже выступили с критикой в адрес Эрдогана. В частности, глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил газете Süddeutsche Zeitung о "невероятной внешнеполитической эскалации". По его словам, турецкий лидер подобным шагом отдаляет свою страну от Европы и Запада.

Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.

В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.