Как ОП хочет купить победу своего кандидата на выборах в Херсонской области

Избирателей мажоритарного округа №184 в Херсонской области, которым 31 октября предстоит выбирать своего народного депутата, похоже, ожидает самый большой сюрприз этой кампании.

Как утверждают источники “Страны”, от участия в выборах может отказаться фаворит кампании, зампредседателя Херсонского облсовета Геннадий Лагута, баллотирующийся от местной партии “Нам тут жить” (НТЖ). Якобы Офис президента (ОП) предложил Лагуте и его патрону - мэру Херсона Игорю Колыхаеву сделку: уже на этой неделе кандидат назначается главой Херсонской облгосадминистрации, за что он публично поддержит своего конкурента - нынешнего руководителя области Сергея Козыря, выдвинутого партией “Слуга народа” (СН).

У последнего после отказа Лагуты будут неплохие шансы на победу, в которой сегодня сильно нуждается команда президента Владимира Зеленского.

Подробности - в материале “Страны”.

Тимошенко проведет презентацию

На округе №184 с центром в Новой Каховке зреет настоящая сенсация.

По словам источников издания, выборы здесь могут лишиться фаворита.

Зампредседателя облсовета Лагута, за спиной которого стоит влиятельный в области мэр Херсона Колыхаев, может сойти с дистанции до дня голосования в обмен на назначение главой Херсонской ОГА, которое состоится чуть ли не в среду, 27 октября.

Таким образом устраняется главный конкурент кандидата от власти сегодняшнего главы области Сергея Козыря.

“Кабмин согласует Лагуту на должность главы ОГА на заседании в среду. Насколько я понимаю, в этот же день выйдет указ президента, и Геннадия в новом статусе представят в области замглавы ОП Кирилл Тимошенко и глава фракции СН в Раде Давид Арахамия. Дожидаться назначения Лагута будет в Киеве, курсируя между Кабмином и ОП”, - утверждает влиятельный собеседник в херсонской политтусовке, вхожий в облгосадминистрацию.

“Во вторник должен был приехать в область Зеленский агитировать за своего кандидата, но визит отменен. Вместо этого в среду будут представлять нового “губернатора” Лагуту”, - говорит “Стране” депутат Херсонского облсовета, народный депутат восьмого созыва Сергей Хлань, который возглавляет областную ячейку “Европейской солидарности”.

В то же время официальных подтверждений этой информации нет. Лагута не ответил на вопрос издания, заданный через мессенджер.

“Слухи о назначении Лагуты ходят. Но по этому вопросу я не общался ни с главой партии Корниенко (первый вице-спикер Александр Корниенко - Ред.), ни с Офисом президента. Давайте дождемся заседания Кабмина в среду”, - заявил “Стране” народный депутат Павел Павлиш (СН), который также прошел в Раду по округу в Херсонской области.

Еще один собеседник из числа “слуг народа” дал понять, что дыма без огня не бывает.

С фактическим выходом Лагуты из кампании (сняться с выборов он не может) у кандидата от СН Козыря появляются неплохие шансы финишировать первым.

Принуждение к разговору

А ведь кампания в округе №184 складывалась неудачно для власти. Как писала “Страна”, сильного кандидата “слуги” не нашли. Кандидатура Козыря была, скорее, вынужденной. Колыхаев, чей округ это был до его избрания мэром, не жалел денег на кампанию соратника и бывшего водителя. По мнению собеседников в херсонской политтусовке, все шло к тому, что Лагута выиграет здесь выборы.

Помешать этому попытались с помощью известной политтехнологии “двойников”. Среди 19 зарегистрированных кандидатов, кроме него, оказались еще два Геннадия Лагуты (отличается только отчество) и один однофамилец городского головы Херсона. Сейчас у Лагуты остался только один “клон”. К слову, снял Центризбирком с выборов и “двойника” Козыря. Общий список баллотирующихся сократился до 15-ти.

“Отстранили также лояльного к Колыхаеву начальника полиции Херсонской области. С “прицелом” на мэра завели уголовные дела по стройкам в городе. 12 уголовных дел были открыты по фактам якобы подкупа в ходе кампании Лагуты. На встречах с избирателями ему вручали повестки в полицию”, - рассказывает собеседник в херсонской политтусовке.

Лагута в своем видеоблоге заявил о “некоем давлении” на себя, которое он воспринимает “с улыбкой”. “Кто-то думает, что, работая столько лет (на округе - Ред.) мы бы делал что-то, что нарушало бы закон”, - сказал кандидат.

Возможно, таким образом Колыхаева просто принуждали к разговору.

“Насколько я знаю, на прошлой неделе он проводил переговоры в Киеве. И в пятницу стало известно о “рокировке”, - утверждает источник издания.

По условиям сделки Лагута якобы должен не только заявить об отказе от баллотирования (хотя он останется в бюллетене), но и поддержать публично Козыря, призвав голосовать за него.

Уволить президенту председателя ОГА не составит особого труда. И это тоже порождает вопросы о выгодах размена для группы Колыхаева. С другой стороны, должность главы области более весома в политических раскладах, чем депутатские полномочия.

“Похоже, что-то еще осталось за кадром. У этой сделки есть еще условия, которые пока не видны. Просто менять “губернаторское” кресло на депутатский значок невыгодно даже с учетом того, что власти сейчас нужны любые победы”, - полагает политолог Руслан Бортник.

Впрочем, тут стоит сказать, что снять губернатора президент всегда может очень быстро. Так что тут скорее вопрос для Колыхаева - отказываться ли от депутатства Лагуты в обмен на высокий пост, который можно будет потерять в любой момент.

Что касается Банковой, то их мотив в таком размене вполне очевиден - на фоне разговоров о падении рейтинга Зеленского и "слуг" им нужны победы на довыборах на обоих округах - и в Черкасской области (где неплохие шансы у кандидата от СН Войцеховского), и в Херсонской.

И ради этого вполне можно временно "подарить" и пост губернатора.

Кампания без конца

По мнению источников в Херсоне, без Лагуты главным конкурентом Козыря становится кандидат от “Евросолидарности”, ее депутат облсовета Игорь Йосипенко. “По закрытым данным из штаба Лагуты, его рейтинг - 39%. Если он снимается, на первое место выходит Козырь, у которого в пределах 20%. Третий - Йосипенко с уровнем поддержки до 7%”, - говорит источник.

“С учетом падения рейтинга СН и самого президента у нашего кандидата появляются шансы выиграть. Бросим все силы на его кампанию, подключим наш парламентский десант”, - говорит “Стране” глава херсонской “Евросолидарности” Сергей Хлань.

“Я ездил с Сергеем Козырем по округу, его очень хорошо принимает избиратель. Будет Лагута бороться или нет, наш кандидат рассчитывает в любом случае на победу”, - уверяет журналиста херсонский мажоритарщик Павел Павлиш (СН).

Самым забавным будет, если Лагута выиграет выборы, даже отказавшись от борьбы. Ведь в бюллетене в любом случае останется его имя. Он, конечно, может не принять депутатские полномочия. “И тогда придется назначать новые выборы”, - полагает соавтор Избирательного кодекса, народный депутат восьмого созыва Александр Черненко, с которым согласен член Центризбиркома Юрий Мирошниченко.