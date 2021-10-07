 

Арахамия заявил что Рада примет четыре кадровых вопроса по Кабмину, глава НБУ может не волноваться

Политика Сегодня, 10:24102
Арахамия заявил что Рада примет четыре кадровых вопроса по Кабмину, глава НБУ может не волноваться

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (который ранее назвал возможного преемника министра экологии Романа Абрамовского - Ред,), раскрыл детали грядущих перестановок в Кабмине Украины. 

По его мнению, на следующем пленарном заседании Рады свои порфели потеряют четыре министра из Кабмина Дениса Шмыгаля.

Об этом Давид Арахамия заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я скажу обтекаемо, но при этом конкретно - на следующей пленарной неделе будет не менее четырех кадровых вопросов".

Арахамия также подтвердил, что одно кадровое решение будет касаться министра экологии Романа Абрамовского, уже написавшего заявление об отставке. На вопрос, могут ли потерять свои должности министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр социальной политики Марина Лазебная, нардеп ответил отрицательно. Другие кандидатуры и должности он комментировать отказался.

"Я рассказывал, почему не стоит комментировать кадровые решения до того, как официально поданы документы. Я за свою короткую политическую карьеру видел неоднократно, когда людей сбивали волны компромата, выгоняли", - подчеркнул он.

Давид Арахамия добавил, что главе Нацбанка Кириллу Шевченко тоже не грозит увольнение.

"У главы Нацбанка по закону вообще нет возможности увольнять его - только по собственному желанию", - объяснил он.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Рада, Арахамия, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Как Арахамия требовал назначить главой аппарата Рады своего ставленника рассказал Разумков
Как Арахамия требовал назначить главой аппарата Рады своего ставленника рассказал Разумков
7-окт-2021, 10:04
Подписные листы за отставку спикера Разумкова запросил Давид Арахамия
Подписные листы за отставку спикера Разумкова запросил Давид Арахамия
30-сен-2021, 12:26
Кадровые перестановки в Кабмине в начале октября анонсировал Арахамия
Кадровые перестановки в Кабмине в начале октября анонсировал Арахамия
28-сен-2021, 11:50
Почему Разумкова не позвали в Трускавец на встречу
Почему Разумкова не позвали в Трускавец на встречу "слуг народа" с Зеленским объяснил Арахамия
28-сен-2021, 09:17
Сообщить, когда
Сообщить, когда "слуги народа" соберутся отправлять Разумкова в отставку пообещал Арахамия
7-сен-2021, 09:44

Последние новости

12:44
События
"Скифское золото" Украине вернул суд Нидерландов
10:39
События
Черниговскую область страдающую от нехватки кислорода в больницах завтра могут отправить в красную ковид-зону
10:37
События
Украина на этой неделе переходит на зимнее время
10:24
Политика
Арахамия заявил что Рада примет четыре кадровых вопроса по Кабмину, глава НБУ может не волноваться
10:22
События
Скорый перевод в красную зону Житомирской, Львовской и Луганской областей анонсировали в Минздраве
10:19
События
В СНБО спрогнозировали, что ковид вскоре будет уносить жизни более тысячи украинцев за день
10:16
События
Впервые в Украине зафиксировали самую опасную мутацию коронавируса "Дельта"
10:14
Политика
Как ОП хочет купить победу своего кандидата на выборах в Херсонской области
10:08
События
В любую минуту может резко ухудшиться состояние Саакашвили, об этом заявил его врач
09:54
События
Партию кислорода для больниц в Польше закупила Украина
09:02
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 октября 2021
Вчера, 2021-10-25
22:04
События
Россию единственным спасителем Европы от энергетического кризиса назвал советник Госдепа
21:51
События
Во Львовской области могут остановить движение общественного транспорта из-за невакцинированных водителей
21:33
События
СМИ опубликовали новые разоблачения о Facebook
21:29
События
Арестович грозится за 10 лет разработать украинские ракеты, которые долетят до Москвы
19:02
События
Газовщики обнародовали новые тарифы. 8 гривен - за газ, 9 - за распределение
18:02
События
Как в Украине работает индустрия по торговле ковид-сертификатами
17:57
События
Сын Трампа запустил в продажу новые футболки. "Алек Болдуин убивает людей"
17:53
События
Поставки газа в Европу предельно снизил "Газпром"
14:23
События
Александр Пикалов развелся со своей супругой Ириной, с которой они были в браке с 2003 года

Новости ТОП-7

Зачем Байден прислал в Киев новую партию "Джавелинов"3578
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 октября 20211641
На похороны застреленной Галины Хатчинс пришел Алек Болдуин1576
Газовщики обнародовали новые тарифы. 8 гривен - за газ, 9 - за распределение1459
На петицию о принудительной вакцинации ответил Зеленский и обратился к Стефанчуку со Шмыгалем1126
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 октября 20211115
Поставки газа в Европу предельно снизил "Газпром"1000

Досуг

Пайка медных труб
Пайка медных труб
Медные трубы для системы отопления – не бюджетное решение. Но, если разводка сделана грамотно, надежнее и долговечнее этого трубопроката нет.
Сегодня, 12:4345
Телескопические погрузчики в Украине
Телескопические погрузчики в Украине
Продажа телескопических погрузчиков в Украине - Телескопический погрузчик по выгодным ценам.
Сегодня, 10:4358
Канал «Футбол 3»: что предлагается болельщикам
Канал «Футбол 3»: что предлагается болельщикам
«Футбол 3» – продолжатель «семейства» одноименных каналов с индексами 1 и 2. Основная цель создателей, которые презентовали свое детище в феврале 2020 года, – показать болельщикам еще больше контента, причем уникального.
Вчера, 17:48149
Качество медицинских услуг в частных клиниках
Качество медицинских услуг в частных клиниках
Медицинский центр «Капля» предлагает доступ к гибкому медицинскому обслуживанию высокого уровня.
Вчера, 17:44127
Что такое Зеленая карта и зачем она нужна
Что такое Зеленая карта и зачем она нужна
Если вы собираетесь выезжать на автомобиле в другую страну, которая является членом международной системы автострахования "Green card", вам необходимо оформить специальный страховой полис.
23-окт-2021, 15:21269
Сетевые камеры видеонаблюдения: что важно знать?
Сетевые камеры видеонаблюдения: что важно знать?
Четыре главных преимущества IP камер видеонаблюдения.
23-окт-2021, 15:19253

События

"Скифское золото" Украине вернул суд Нидерландов
"Скифское золото" Украине вернул суд Нидерландов
Во вторник, 26 октября, Апелляционный суд Амстердама объявил окончательное решение о судьбе "Скифского золота".
Сегодня, 12:4460
Черниговскую область страдающую от нехватки кислорода в больницах завтра могут отправить в красную ковид-зону
Черниговскую область страдающую от нехватки кислорода в больницах завтра могут отправить в красную ковид-зону
Черниговская область достигла всех показателей "красной" зоны в режиме адаптивного карантина.
Сегодня, 10:3982
Украина на этой неделе переходит на зимнее время
Украина на этой неделе переходит на зимнее время
В последнюю неделю октября в Украине состоится сезонный перевод часов - с летнего на зимнее время.
Сегодня, 10:3775
Скорый перевод в красную зону Житомирской, Львовской и Луганской областей анонсировали в Минздраве
Скорый перевод в красную зону Житомирской, Львовской и Луганской областей анонсировали в Минздраве
Вслед за новостью о скором переводе в красную зону Черниговской области появилась информация о намерении властей отнести к ней еще три региона.
Сегодня, 10:22134
В СНБО спрогнозировали, что ковид вскоре будет уносить жизни более тысячи украинцев за день
В СНБО спрогнозировали, что ковид вскоре будет уносить жизни более тысячи украинцев за день
Украина приближается к рекордному количеству умерших от коронавирусной инфекции за сутки.
Сегодня, 10:19113
Впервые в Украине зафиксировали самую опасную мутацию коронавируса "Дельта"
Впервые в Украине зафиксировали самую опасную мутацию коронавируса "Дельта"
В Украине зафиксировали самую опасную на сегодняшний день мутацию коронавируса "Дельта" - вариант AY.4.2.
Сегодня, 10:1678
7 Днів