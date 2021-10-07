Кулебе на угрозу испортить ей жизнь ответила Поклонская

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, которую Владимир Путина назначил послом в Кабо-Верде, выступила с ответом главе МИД Украины Дмитрию Кулебе.

Дипломат после утверждения Поклонской на новый пост пообещал испортить ей жизнь. По его словам, вопросами экстрадиции крымчанки занимаются Генпрокуратура Украины, Минюст и МВД. А вскоре Украина обратилась к правительству Кабо-Верде - поставила вопрос о преступной деятельности Натальи Поклонской.

"Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину", - сказала Поклонская "РИА Новости".