Инсайд "Страны" о расследовании выплаты "слугам народа" зарплат в конвертах подтвердили в НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в бюро находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении нардепами зарплат в конвертах, о которых ранее сообщала "Страна".

Об этом со ссылкой на Сытника сообщает Укринформ в среду, 27 октября.

Артему Сытнику задали вопрос о том, реагирует ли НАБУ на информацию в прессе по поводу получения народных избранников так называемых доплат в конвертах.

"Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений - более десятка", - сказал директор НАБУ Артем Сытник.

При этом директор бюро добавил, что НАБУ реагирует на подобные заявления в соответствии с законодательством.