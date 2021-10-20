ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ почтила память Героев, освободивших Украину от фашистских захватчиков

Сегодня во всей Украине члены партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ вместе с ветеранами, представителями общественных организаций, украинскими гражданами принимают участие в торжествах, посвященных празднованию 77-й годовщины со Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Депутаты Верховной Рады Украины и Киевского городского совета возложили цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в парке Славы в Киеве.

«Мы чтим память Героев, которые ценой собственной жизни защищали от фашизма Украину и нас с вами. Слава этим людям! Слава погибшим! Мы обязаны помнить об их подвиге, и не допускать возникновения фашизма в нашей стране», - заявил Сопредседатель ОП-ЗЖ Вадим Рабинович.

«С Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков! Подвиг настоящих Героев никогда не будет забыт. Мы навсегда сохраним память о том, какой великой ценой далась победа над нацизмом. Спасибо за Победу! Спасибо за жизнь!» - поблагодарил Сопредседатель партии Юрий Бойко.

«Дата 28 октября для всех украинцев стала символом гордости, мужества и отваги. Наш народ заплатил слишком высокую цену за победу над фашистскими захватчиками. Но сегодня, в этот памятный день, миллионы сердец украинских граждан переполняют гордость и чувство благодарности», - отметил глава Политсовета партии Виктор Медведчук.

«Миллионы людей отдавали жизни, чтобы у нас сегодня была возможность жить и растить детей. 77 лет бессмертному Подвигу Героев, подаривших нашей стране мир и будущее. Помним, чтим, гордимся!» - заявил народный депутат ОП-ЗЖ, лидер движения «Патриоты-За жизнь» Илья Кива.

«День освобождения Украины от фашистских захватчиков – это большой праздник, о котором должна помнить вся наша страна! Мы обязаны чтить и ценить память о подвиге воинов-освободителей ради нашего будущего! И задача власти – не заниматься попытками переписать историю, не раскалывать общество, а объединять украинцев!» - отметил народный депутат Юрий Загородний.

«Миллионы солдат и мирных жителей погибли за нашу Родину. Сегодня главной задачей любой власти является недопущение войны и решение всех вопросов мирным, дипломатическим путем», - сказал нардеп Виктор Черный во время возложения.

«Мы потомки-победителей будем всегда защищать правдивую историю нашего народа, чтить настоящих героев-освободителей! Передавать из поколения в поколение эстафету памяти!» - подчеркнула нардеп Наталия Королевская.

Оппозиционеры по всей стране сегодня почтят память тех, кто боролся за освобождение Украины от фашистских захватчиков.