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Политика Сегодня, 14:3691
Зачем Офис президента хочет перетасовать Кабмин на следующей неделе

На следующей неделе Верховная Рада планирует повести увольнения и назначения в правительстве. Это уже заявлено одной из тем заседания фракции "слуг народа" в понедельник.

Фамилии фигурантов кадровых перестановок не озвучиваются официально, кроме одной - министра экологии Романа Абрамовского, который уже написал заявление на отставку. На его место, по словам руководитель фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, рассматривается нардеп от "Слуги народа" Андрей Жупанин, но, по данным "Страны", это еще не окончательное решение.

Кроме того, по неофициальной информации, будет уволен министр обороны Андрей Таран. На его место планируют назначить министра по делам оккупированных территорий Алексей Резников. Вместо Резникова министром ОТ станет нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Также на следующей неделе может быть уволен виде-премьер и министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Урусский. Одним из возможных его сменщиков называют главу таможни Павла Рябикина.

Ходят слухи и об увольнении первого вице-премьера-министра экономики Алексей Любченко. Но их достоверность пока непонятна (против Любченко давно идет пиар-война в рамках междоусобных разборок внутри правительства).

Безусловно, самое интересное из всех предстоящих решений - это увольнение министра обороны Тарана и назначение на его место Резникова, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Источники "Страны" в Офисе президента главным мотивом этих перестановок называют необходимость иметь на посту министра человека публичного, который мог бы стать главным спикером по военной теме.

"У Тарана с публичными выступлениями были большие проблемы. Из-за чего главным публичным лицом в военной сфере постепенно становится главком ВСУ Валерий Залужный. В отличие от своих предшественников он охотно дает интервью и комментарии, в которых рассказывает, как ему хотелось бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату. Кроме того, именно он взял на себя первым ответственность за приказ нанести удар Байрактаром по позициям "ДНР".

И постепенно в глазах украинской "партии войны" он становится чуть ли не главным положительным героем во всем руководстве страны. Эта партия противопоставляет "решительного Залужного" "трусливому Зеленскому" и "русскому шпиону" Ермаку.

Кроме того, в соцсетях уже запущено обсуждение темы, а не нужен ли Украине свой Бонапарт/Пиночет?

На этом фоне Банковая и решила отправить в министерство обороны друга Ермака Резникова. Чтобы он стал главным и, по сути, единственным спикером в МО. Ну и заодно пригляд за Залужным будет усилен, чтоб из него не делали украинского бонапарто-пиночета", - пишет "Политика Страны". 

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Теги: news, новости, Украина, Рада, кадровые, перестановки, 7dniv, 7dnivinfo  
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