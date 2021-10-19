На украинских рынках начали троллить нардепа-"слугу" Тищенко

На рынках Украины стали появляться специальные предложения "для Николая Тищенко" - мясные обрезки по 20 грн.

По всей видимости, продавцы решили потроллить нардепа от партии "Слуга народа", который недавно в интервью журналистам сказал, что килограмм гречки можно приобрести за 12 гривен, а кусок говядины за 20 грн.

Соответствующее фото опубликовали в паблике hueviy_kiev в Instagram.

Заметим, что на представленных обрезках мяса совсем немного. В основном, это неликвидный товар, который вряд ли можно найти на прилавках.

В комментариях к посту пользователи в основном смеются над тем, как рынок "подстроился" под фантазии народного депутата.